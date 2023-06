Une treizième édition réussie pour le Grand défi Pierre Lavoie

C’était mémorable. On a vécu des moments incroyables. On savait que c’était notre dernier, donc on en a profité le plus possible , a soutenu le fondateur Pierre Lavoie.

Cette treizième course a permis d'amasser plus de trois millions de dollars pour la fondation du Grand défi. Les fonds seront redistribués dans la communauté. Depuis la création de l’épreuve de 1000 kilomètres, ce sont plus de 30 millions de dollars qui ont été récoltés.

Retour à la table à dessin

L’équipe du Grand défi Pierre Lavoie se tourne maintenant vers l’avenir et entame les discussions pour la nouvelle forme que prendra le Grand défi.

On est dans le processus de création, ce que j’adore faire, a ajouté Pierre Lavoie. On met de côté notre véhicule amiral qui était le 1000 kilomètres. On a maintenant la responsabilité d’en créer un nouveau qui est moins dommageable pour l’environnement, mais qui est tout autant profitable pour la santé. .

Ce sont pour des raisons environnementales que l’organisation se doit de changer de mouture pour les prochains événements. Le grand nombre de véhicules récréatifs qui accompagnent les cyclistes durant l’événement est une des causes principales.

Le fondateur dit avoir le soutien de son équipe et des participants. En fin de semaine j’ai eu des idées venant des 1000 cyclistes. Ces propositions se valent toutes et il faut maintenant voir ce qu’on va faire avec tout ça.

Les détails pour la nouvelle formule n’ont pas encore été dévoilés. Toutefois, Pierre Lavoie a tenu à préciser que les prochaines éditions pourront accueillir davantage de participants.