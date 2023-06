Levée de fond pour acheter un fauteuil roulant pour une jockey manitobaine paralysée

À 29 ans, Alyssa Selman est tombée de son cheval alors qu'elle participait à une course à l'hippodrome Assiniboia Downs de Winnipeg. En raison de ses blessures, elle a perdu l'usage de ses deux jambes.

Après un travail de réadaptation, la jockey est depuis remontée en selle, mais son fauteuil roulant est arrivé à la fin de sa vie utile. Le fauteuil que j'ai en ce moment tombe en morceaux , remarque-t-elle.

Un ami de la famille, John Teichroeb, ajoute qu'elle a besoin d'un fauteuil plus léger pour être plus autonome dans ses activités. Elle a du mal à se déplacer. Elle a besoin [d'une nouvelle chaise] pour avoir accès à plus d'autonomie , assure-t-il.

D'après lui, le fauteuil en question coûterait entre 7500 $ et 8000 $.

Samedi, dans un aréna près de Roseisle, les proches de Alyssa Selman ont donc organisé une vente aux enchères, un tirage moitié-moitié et des performances équestres pour lever les fonds nécessaires à cet achat.

Des gens des alentours ont afflué, y compris des cavaliers du Dakota du Nord, venus avec leurs chevaux.

Alyssa Selman se dit touchée par le soutien de ses proches et de sa communauté. C'est aussi bien de les voir chevaucher que de le faire moi-même , lance-t-elle.

Elle ajoute tirer beaucoup de fierté de voir sa fille de 12 ans chevaucher. Elle est probablement meilleure que je ne l'ai jamais été.

La mère de famille note que sa fille participera peut-être un jour à des courses équestres. Ça serait très intéressant de la voir en action , note-t-elle.

Avec les informations de Travis Golby