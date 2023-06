Kaczynski, qui avait 81 ans et souffrait d'un cancer en phase terminale, a été découvert inanimé dans sa cellule au Federal Medical Center de Butner, en Caroline du Nord, vers minuit et demi samedi. Les secouristes ont pratiqué la réanimation cardiorespiratoire et l'ont ranimé avant qu'il ne soit transporté à l'hôpital, où son décès a été constaté plus tard en matinée, ont déclaré ces personnes à l' AP .

Elles n'étaient pas autorisées à parler publiquement de la mort de Kaczynski et ont parlé à l' AP sous le couvert de l'anonymat.

La mort de Kaczynski survient alors que le Bureau fédéral des prisons fait l'objet d'une surveillance accrue depuis plusieurs années à la suite de la mort du riche financier Jeffrey Epstein, qui s'est également suicidé dans une prison fédérale en 2019.

Kaczynski avait été transféré dans cette prison médicale de Caroline du Nord il y a 18 mois. Précédemment, il était détenu dans la prison fédérale Supermax de Florence, dans le Colorado, depuis mai 1998, moment où il avait été condamné à quatre peines de prison à vie, plus 30 ans pour une campagne de terreur qui a mis les universités de tout le pays en émoi.

Il a reconnu avoir commis 16 attentats à la bombe entre 1978 et 1995, mutilant à vie plusieurs de ses victimes.