Peu d’engouement pour l'élection à la mairie de Toronto, prédisent des observateurs

On a tendance à voir des taux [de participation] plus bas lors des élections partielles , note le politologue à l'Université McMaster, Peter Graefe, pour qui ça serait surprenant qu’il y ait plus que le quart des électeurs inscrits qui votent pour cette élection.

Selon lui, cette campagne ne présente aucune candidature controversée que certains chercheraient à élire et d'autres à bloquer, qui pourrait faire sortir les gens pour voter , constate-t-il.

Dimanche matin, le Torontois Earion McLeud a voté par anticipation dans un bureau du centre-ville pour éviter les files d'attente. Il dit n'avoir pas vu grand monde lors de son passage, contrairement aux dernières élections municipales et fédérales.

Cela a été facile. J’essaye de voter tôt, car avec les élections fédérales il y a quelques années, des gens ont attendu dehors pendant des heures , explique M. McLeud qui admet qu'il est difficile de regarder en détail le programme de chacun des 102 candidats.

J’ai passé un peu de temps plus tôt cette semaine pour voir quel candidat s'intéresse aux sujets qui me préoccupent tout en regardant qui est dans une position raisonnable pour gagner , ajoute-t-il.

Élections Toronto met en place des mesures pour protéger les boîtes de vote par correspondance, après le vandalisme de l'une d'entre elles, mardi. Photo : Fournie par la Ville de Toronto

Une autre électrice, Graça Ventura, témoigne elle aussi de la rapidité avec laquelle elle a voté dimanche matin tant son bureau de vote était vide. Le processus a été très fluide, il n'y avait pas de file d’attente , raconte-t-elle.

C’est difficile de savoir s’il y a un intérêt ou pas, car un dimanche matin les gens doivent peut-être dormir.

Mme Ventura ajoute qu’il y a beaucoup de bureaux de vote à Toronto et qu’ il y a peut-être plus de monde dans le nord de la ville .

Pour elle, l’abordabilité et le coût de la vie sont les sujets les plus préoccupants. Je vis dans le centre-ville et c’est de pire en pire , fustige-t-elle en ajoutant que les services de transports en commun deviennent aussi de plus en plus compliqués .

Des candidats qui ne captivent pas les électeurs

Le politologue Peter Graefe pense que si la campagne est compétitive les gens seront plus enclins à participer à l'élection du maire, tandis que s'il y a un candidat avec une grande avance ça semble moins pertinent d'aller voter.

Il ajoute que ça aiderait si les [candidats] étaient plus aptes à motiver les gens d'aller voter, mais il doute que les personnalités en lice puissent vraiment capter l’imagination des électeurs.

« Pour cette raison-là, on ne verra pas nécessairement une grande mobilisation. » — Une citation de Peter Graefe, politologue à l'Université McMaster

Plus tôt cette semaine, la candidate Mitzie Hunter a lancé un appel au début du vote par anticipation.

La démocratie est tellement importante, et votre vote compte, quelle que soit la personne que vous choisissez pour être le maire de la ville , a-t-elle dit.

« S’il vous plaît, prenez le temps de voter. » — Une citation de Mitzie Hunter, candidate à la mairie de Toronto

Une banque alimentaire incite à aller voter

Vendredi, la banque alimentaire North York Harvest Food Bank a organisé un barbecue communautaire gratuit afin d'encourager les résidents à participer au vote.

Le directeur général de l’organisme, Ryan Noble, voulait s'assurer que les membres de la communauté sachent que leur vote compte.

Là où nous nous trouvons [York-Sud-Weston], il y a un des taux de pauvreté les plus élevés du pays , fait-il remarquer en précisant que ce quartier représente aussi un des taux de participation les plus bas.

C'est pourquoi nous passons du temps aujourd'hui à rassembler les gens pour nous assurer que ces voix sont entendues.

North York Harvest Food Bank a organisé un barbecue communautaire pour encourager les résidents à voter. Photo : (CBC News)

L'objectif est de faire entendre la voix de la communauté à l'hôtel de ville et de s'assurer qu'il existe des solutions à des problèmes tels que le logement abordable et l'insécurité alimentaire, poursuit Ryan Noble.

Il est important de voter. Si vous ne votez pas, le gouvernement vous ignorera simplement , poursuit une résidente, Michelle Orchard.

Des candidats qui ressortent

Au début de cette campagne, il y avait un grand nombre de candidatures qui avaient le potentiel pour être le meneur de cette course , souligne Peter Graefe.

Selon lui, à gauche de l’échiquier politique, Olivia Chow a plus ou moins fait le plein de votes , mais il y a d'autres candidatures de marque comme Josh Matlow ou Mitzie Hunter qui montrent des appuis intéressants . Il ajoute que si la campagne devait se resserrer, les électeurs se tourneraient davantage vers Mme Chow.

À droite, c’est beaucoup plus compliqué , note le politologue, car il n’y a pas de ralliement autour des principaux candidats que sont Mark Sanders, Brad Bradford, Ana Bailão ou Anthony Furey par exemple.

Il reste à voir si dans les deux prochaines semaines il y a un ralliement autour d'une de ces candidatures pour mettre en place un vrai opposant à Mme Chow , indique Peter Graefe.

Le politologue Peter Graefe serait étonné que plus d'un quart des électeurs inscrits se déplacent pour voter pour l'élection du nouveau maire de Toronto. (Image d'archives) Photo : Radio-Canada

Un candidat pour s’opposer à Doug Ford

Selon l’observateur politique, les sondages montrent aussi que les gens cherchent un candidat qui pourrait tenir tête à Doug Ford, donc si on est conservateur on est peut-être moins crédible pour s’opposer au gouvernement provincial et au premier ministre.

Peter Graefe souligne que plusieurs problèmes auxquels la ville est confrontée découlent d’un manque de financement et qu’il faut se tourner vers le gouvernement provincial pour obtenir les ressources nécessaires pour les transports en commun ou la construction de logements abordables notamment.

« À plusieurs égards, les solutions sont à Queen’s Park et non pas à l'hôtel de ville de Toronto, donc il faut avoir un maire qui va pousser dans ce sens-là. » — Une citation de Peter Graefe, politologue à l'Université McMatser

Alors que le gouffre budgétaire de la ville est aussi une réalité, tous les candidats semblent dire que la seule solution est d'aller voir auprès des gouvernements provincial et fédéral pour faire face à ce manque à gagner , ajoute M. Graefe.

Les bureaux de vote par anticipation sont ouverts depuis jeudi et le resteront jusqu'à 19 h mardi.

Les Torontois connaîtront leur nouveau maire le 26 juin prochain.

Avec les informations de Gregory Wilson et CBC