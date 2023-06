Un refuge près d’Halifax accueille des animaux sauvages fuyant les feux de forêt

Le refuge Hope for Wildlife, près d'Halifax, est bien occupé ces jours-ci avec les feux de forêt dans la province.

Une douzaine d'animaux sauvages chassés par les flammes ont été amenés au sanctuaire, incluant deux faons, qui ont été secourus du feu de forêt du comté de Shelburne la semaine dernière.

Une de nos bénévoles, qui habite dans la région de Shelburne, a appris que deux faons s'étaient échappés des flammes , raconte la fondatrice de Hope for Wildlife, Hope Swinimer.

Ce faon semble intéressé par la lentille de la caméra. Photo : Radio-Canada

Ils ont été amenés à une clinique vétérinaire avant qu'ils soient accueillis au sanctuaire.

Ils vont bien. Ils sont forts et en bonne santé. On est sûr qu'ils vont bien aller , assure-t-elle.

Ces deux faons sont en sécurité au refuge Hope for Wildlife. Photo : Radio-Canada

Hope Swinimer explique que ces jeunes cervidés intégreront un petit troupeau avant d'être relâchés en forêt cet automne.

Ces jeunes ratons laveurs ont été sauvés des flammes. Photo : Radio-Canada

En plus du petit troupeau qui compte déjà 10 autres chevreuils, Hope for Wildlife soigne plusieurs autres animaux, comme des oies et des ratons laveurs.

C'est valorisant , poursuit-elle. Je travaille beaucoup avec des cerfs de Virginie. Ce sont des animaux merveilleux. C'est un plaisir de les voir réintégrer la forêt après une réadaptation. C'est notre but avec tous les animaux qu'on accueille.

Ces bernaches ont pu trouver un toit sécuritaire malgré les feux de forêt près d'Halifax. Photo : Radio-Canada

Compte tenu du grand nombre de feux de forêt dans la province cette année, Hope Swinimer s'attend à ce que le public observe de plus en plus d'animaux sauvages dans leur voisinage.

Ils ont perdu leur chez-soi, leurs abris, leurs sources de nourriture et même leur eau. Ils cherchent donc à s'établir ailleurs , note-t-elle.

Il faut donc, ajoute-t-elle, une vigilance accrue sur les routes pour éviter tous ces déplacés de la forêt.

D’après un reportage de Paul Légère