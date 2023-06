Retour des citoyens évacués à Chibougamau : les préparatifs vont de bon train

À Roberval, des départs en autobus depuis le Centre sportif Benoît-Lévesque sont prévus pour permettre aux citoyens qui n'ont pas de voiture de retourner dans le Nord-du-Québec­, comme l’explique la directrice générale de la Ville, Nathalie Samson.

On a eu la confirmation qu'il y aura un départ à 9 h, un départ à 10 h et un dernier à 11 h en autobus, et puis que l'autobus va s'arrêter dans les églises sur le parcours pour ramasser les gens qui seraient en région. Donc, chez nous, c'est de s'assurer de passer le message à la population qui est ici. Ensuite, pour mon équipe de mesures d'urgence de Ville de Roberval, c'est d'organiser le démantèlement de tout ça, le démembrement, et le ménage après.

Nathalie Samson est la directrice générale de Roberval. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

La Ville se servira des dons de nourritures reçus de la part de citoyens pour préparer des petits sacs de ravitaillement. Ceux-ci seront offerts aux passagers des autobus. Après, on va communiquer avec nos organismes de Ville de Roberval qui ont des besoins pour notre population, a ajouté Nathalie Samson. Donc, il n’y aura pas de nourriture qui va se perdre. Vous pouvez être convaincu de ça. Et puis, on a eu beaucoup de dons. Effectivement, on a eu des dons, par exemple en serviette des clubs Kiwanis. Donc, on va redonner, par les clubs, aux gens en besoin.

La Doré se prépare à la circulation

La municipalité de La Doré se prépare également à beaucoup de circulation, lundi. De son côté, le propriétaire du Motel, du Restaurant et du Dépanneur du Chef se dit prêt à accueillir les 7500 personnes évacuées de Chibougamau qui retourneront à la maison. Guy Pigeon s’attend toutefois à un roulement progressif puisque les gens ont trouvé refuge un peu partout dans la région et à l’extérieur. Il s’attend à retrouver une population beaucoup plus optimiste.

Je pense qu’on va les voir pas mal plus heureux, ensuite, avec un sentiment d’avoir hâte d’arriver chez eux, a-t-il indiqué. Mais, je pense qu’ils vont être heureux, ils vont arriver ici avec un grand sourire.

Le propriétaire du Motel, du Restaurant et du Dépanneur du Chef de La Doré, Guy Pigeon, se dit prêt à accueillir les 7500 personnes évacuées de Chibougamau qui retourneront à la maison dès lundi. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

La route 167 en direction nord sera de nouveau accessible depuis La Doré à 8 heures, lundi.

Rappelons que les commerces de Guy Pigeon avaient été pris d’assaut dans la nuit de mardi à mercredi en raison de l’évacuation de l’ensemble des citoyens.

Les travailleurs essentiels déjà en route

De leur côté, les travailleurs essentiels ont déjà commencé à retourner à Chibougamau pour remettre en marche la ville. Ils ont été contactés par leur employeur, samedi.

Les travailleurs essentiels ont commencé à retourner à Chibougamau. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

Avec les informations de Gabrielle Morissette et de Mélissa Paradis