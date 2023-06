Ma fille m'a dit que sa mère est restée en vie pendant quatre jours , a déclaré à la presse Manuel Miller Ranoque Morales devant l'hôpital militaire de Bogota où les enfants sont pris en charge.

Lesly (13 ans), Soleiny (9 ans), Tien Noriel (5 ans) et Cristin (1 an) ont été retrouvés vivants vendredi après-midi par les sauveteurs alors qu'ils erraient seuls dans la jungle depuis l'écrasement, le 1er mai, du petit avion Cessna 206 à bord duquel ils voyageaient avec leur mère, le pilote et un proche. Les trois adultes sont décédés dans l'accident.

Avant de mourir, la mère leur a dit : "Allez-y, partez" rejoindre votre père, a expliqué M. Ranoque.

Un miracle de Dieu

Le matin du 1er mai, l'avion qui appartenait à la compagnie Avianline Charters avait quitté une zone de jungle connue sous le nom d'Araracuara pour se rendre à San José del Guaviare, une des principales villes de l'Amazonie colombienne.

Quelques minutes après le décollage de l'avion pour un trajet de quelque 350 km au-dessus de la jungle, le commandant de bord a signalé un problème de moteur. L'avion a ensuite disparu des écrans radar.

La découverte d'empreintes d'un petit pied le 30 mai avait ravivé l'espoir de retrouver les enfants vivants après l'écrasement de leur avion, le 1er mai. Photo : Associated Press

Les militaires l'ont retrouvé entre le 15 et le 16 mai dans le sud du département de Caqueta. L'appareil était à la verticale, le nez planté au sol, au milieu d'une végétation dense.

Le pilote a été retrouvé mort dans le cockpit. Le chef autochtone et la mère de famille ont également été retrouvés sans vie, mais les militaires n'ont pas dit où exactement.

Selon les informations diffusées par les autorités, les enfants avaient pris l'avion avec leur mère pour fuir les menaces de la dissidence des FARC , qui rejette l'accord de paix historique signé en 2016 avec cette guérilla marxiste.

C'est un miracle de Dieu. Nous remercions Dieu, qui a gardé les enfants en vie , a continué M. Ranoque.

Cette Colombienne membre d'une communauté autochtone a participé à la recherche des quatre enfants retrouvés vivants après avoir été perdus pendant 40 jours dans la forêt amazonienne après un écrasement d'avion. Photo : Getty Images / AFP / Raul Arboleda

Comme peuple autochtone, nous avons montré au monde ce dont nous sommes capables. Nous avons trouvé l'avion, nous avons trouvé les enfants , s'est-il félicité.

J'attends que les enfants récupèrent, je ne veux pas exagérer. Ce n'est pas très facile de leur poser des questions, ils viennent de passer 40 jours dans la jungle , a expliqué M. Ranoque, pressé par une foule de journalistes.

Après avoir traversé une telle tragédie, il faut qu'ils reprennent des forces [...]. Nous n'avons pas vraiment pu parler , a également commenté le grand-père, Fidencio Valencia.

« Ils jouent avec les cadeaux [...], ils sont bien, ils sont entre de bonnes mains. On ne peut pas leur donner beaucoup de nourriture pour le moment. Tout ça est un processus qui va prendre du temps. » — Une citation de Fidencio Valencia, leur grand-père

Le père a par ailleurs protesté contre la diffusion de photos de ses enfants dans leur chambre d'hôpital. Je ne suis pas du tout d'accord avec cela [...]. Qu'on prenne des photos de mes enfants, qu'on les diffuse sur les réseaux sociaux, c'est injuste.

Il a expliqué avoir participé aux recherches pendant presque 40 jours dans la jungle, sans aucun soutien matériel . Il y est tombé malade. Nous demandons au président [Gustavo Petro] de dédommager tous ceux qui ont participé aux recherches , a-t-il plaidé.

Fuite politique?

M. Ranoque est par ailleurs revenu sur les menaces à l'origine du départ en avion de la famille depuis le Guaviare.

Je suis menacé par le Front Carolina Ramirez de la dissidence des FARC , a-t-il dit sans préciser les raisons de ces menaces.

Je sais que ces gens sans scrupules peuvent recommencer à faire pression et je ne le permettrai jamais. Ils ont dit qu'ils allaient venir me chercher jusqu'à Bogota [...]. Tout ce qu'ils veulent, c'est l'intérêt économique, et tant que vous ne les rejoignez pas, vous êtes un ennemi , a-t-il accusé.