Les feux de forêt au Canada atlantique vont s’aggraver, selon les experts

Les feux record de la Nouvelle-Écosse ont été un choc dans une région connue pour son temps relativement doux et humide. Mais plutôt qu’être une anomalie, ils sont un signe des choses à venir pour le Canada atlantique, disent les experts.

C’est en raison de la façon dont les changements climatiques perturbent les régimes météorologiques sous-jacents de la région et les rendent plus sujets à des saisons de feux intenses et plus longues.

Normalement, les gens ne pensent pas que les incendies dans les Maritimes ou les feux de forêt sont possibles , a déclaré Anthony Taylor, professeur de gestion forestière à l’Université du Nouveau-Brunswick à Fredericton.

Les feux de forêt menaceront davantage les gens et les collectivités dans le Canada atlantique, disent les experts. Photo : La Presse canadienne / Darren Calabrese

Mais des cas comme celui de la semaine dernière ont fait ressortir le fait que cela se produit ici, et cela peut se produire ici de façon importante.

Le climat change la région de plusieurs façons importantes avec des températures plus chaudes, des pluies moins prévisibles et des tempêtes plus tropicales. Dans l’ensemble, elles font en sorte que les scientifiques prévoient que les régimes météorologiques propices aux incendies pourraient doubler ou tripler au Canada atlantique d’ici 2080.

Et bien que les incendies ne seront probablement jamais aussi importants et dramatiques que les vastes feux dans les forêts de l’ouest et du nord du pays, ils menaceront néanmoins les gens et les collectivités, comme les habitants d’Halifax l’ont vu de façon frappante lorsque des centaines de maisons de la périphérie de la ville ont été endommagées ou détruites.

Nous allons vivre avec le feu et toute cette fumée dans l’air maintenant et pendant de nombreuses années à venir , a indiqué Lynn Johnston, spécialiste des feux de forêt au Service canadien des forêts du gouvernement fédéral.

Le Canada atlantique se réchauffe

Comme le reste du Canada, le Canada atlantique se réchauffe à cause des changements climatiques causés par les humainsSelon les projections, les températures estivales dans les provinces maritimes et à Terre-Neuve-et-Labrador pourraient être de 2 à 4 °C supérieures à la normale d’ici 2050.

Mais les précipitations - la pluie et la neige - changeront également, avec des répercussions sur les modèles de feux de forêt.

On s’attend à ce que le Canada atlantique demeure humide et la quantité totale de pluie devrait augmenter légèrement, mais la façon dont cette pluie va tomber deviendra plus incertaine, avec beaucoup de précipitations à certains moments et des périodes de sécheresse à d’autres moments.

Si ces précipitations ne se produisent pas régulièrement et que nous avons ces périodes chaudes, sèches et venteuses qui persistent pendant longtemps, c’est un gros problème pour l’activité des feux , a souligné Lynn Johnston, dont la recherche porte sur les changements climatiques et leur incidence sur les feux de forêt partout au Canada.

« Parce qu’une fois que le feu commence, s’il fait chaud, sec et venteux pendant une semaine, deux semaines ou plus, c’est vraiment du beau temps pour que les feux brûlent. » — Une citation de Lynn Johnston , spécialiste des feux de forêt au Service canadien des forêts du gouvernement fédéral.

Cela pourrait prolonger la saison des feux, a-t-elle dit, et les feux pendant ces longues saisons seraient plus intenses et ingérables.

Des forêts boréales sujettes aux grands incendies

En général, les forêts de la région de l’Atlantique sont moins sujettes aux incendies que les autres régions du Canada. C’est parce qu’ils ont un mélange d’espèces d’arbres, soit des feuillus, qui perdent leurs feuilles à l’automne, et des feuilles persistantes.

Les feux de forêt plus intenses et plus dommageables sont prévus dans le Canada atlantique. Photo : La Presse canadienne / Darren Calabrese

Les feuillus, comme l’érable, le bouleau et le hêtre, ont des feuilles humides et sont généralement moins susceptibles de s’enflammer que les conifères et les aiguilles.

En revanche, la vaste forêt boréale qui couvre le nord du Canada se caractérise principalement par des conifères à feuillage persistant, qui sont plus sujets aux grands incendies.

Mais même les arbres à feuilles caduques brûleront dans de bonnes conditions - y compris de longues périodes de sécheresse - et les changements climatiques rendront ces conditions plus fréquentes.

Une superficie de brûlage plus grande

La superficie totale qui brûle chaque année dans la région devrait également augmenter, selon Anthony Taylor, soit environ le double de ce qu’on voit maintenant.

Combattre les feux de forêt en Nouvelle-Écosse a demandé la mobilisation de nombreux pompiers. Photo : La Presse canadienne / Darren Calabrese

Et il va s’y ajouter du carburant au feu avec des tempêtes tropicales qui devraient atteindre la côte Est plus souvent et avec une intensité croissante, une réalité trop familière après l’ouragan Fiona en septembre dernier. Ces tempêtes font tomber des arbres, qui peuvent devenir des foyers d’incendie.

Même s’il y a moins de feux de forêt ici, si les conditions sont aussi chaudes qu’on le prévoit et que la superficie brûlée a plus que doublé, c’est important pour une petite région, surtout dans une région où la densité de population est élevée , a-t-il évalué.

La proximité des populations

Tous les experts soulignent un des principaux facteurs de risque des incendies dans le Canada atlantique : la proximité de l’endroit où les gens vivent.

Dans la région d’Halifax, les incendies dans les collectivités de Hammonds Plains et de Tantallon ont détruit environ 150 maisons et plus de 16 000 personnes ont dû fuir la région.

La superficie brûlée en Nouvelle-Écosse à la suite de deux grands feux de forêt, dont celui de la région d’Halifax, était de 24 000 hectares, une superficie sans précédent pour la province. Il n’est rien en comparaison des 3,3 millions d’hectares brûlés à ce jour dans tout le Canada, mais il démontre que même des incendies de moindre envergure ont un impact important dans le Canada atlantique.

La densité de population dans les Maritimes est assez élevée, compte tenu de la zone géographique , a déclaré Anthony Taylor.

Si vous avez une augmentation du risque d’incendie, cela va avoir un impact direct sur la vie des gens, juste parce que nous ne sommes pas si loin de la forêt.