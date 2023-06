L’événement a été coorganisé par les groupes Rimouski en transition et Prospérité sans pétrole.

Dans un premier temps, le groupe de citoyens revendique le déménagement du terminal de l’entreprise albertaine Suncor. Enfin, il vise la réappropriation d’une place publique par les résidents du quartier.

On doit cesser les activités industrielles à même un quartier citoyen , dit d’emblée Martin Poirier, membre de l’organisme Rimouski en transition, une organisation qui promeut la lutte aux changements climatiques.

Il déplore la lenteur de la Ville qui tarde à mettre en œuvre son plan de revitalisation, présentée en 2017 dans la foulée de revendications citoyennes. Ça fait des années que le dossier n’avance pas , regrette-t-il. Il n’y a toujours rien de fait. Il y a quelque chose qui n’est pas normal , est-il d’avis.

En 2015, un déversement d’essence a eu lieu dans le secteur résidentiel Rimouski-Est, forçant notamment la fermeture définitive de l’école Paul-Hubert–du Grand Défi en raison de la contamination du périmètre. En 2017, un pipeline de Suncor a fui près du quai dans un caniveau de béton souterrain.

Depuis, la zone est jugée à risque par des citoyens et par la santé publique. Son directeur, le docteur Sylvain Leduc, avait alors affirmé que les risques d’intoxication, de brûlures et de traumatismes en cas d’accidents augmentent pour les personnes qui se trouvent dans un rayon de 100 mètres autour du terminal.

La Direction de la santé publique du Bas-Saint-Laurent recommandait ainsi le déplacement du terminal pour assurer la sécurité des résidents du secteur, une idée qui a ensuite été abandonnée en raison du coût jugé trop onéreux pour l'entreprise.

Le plan de revitalisation du quartier prévoyait notamment l’aménagement d’une place publique près de l’église Saint-Yves, maintenant réquisitionnée par le centre d’escalade RikiBloc, et d’une zone tampon végétalisée pour créer une division entre les industries et les habitations.

La santé publique y voyait un impact positif sur la qualité de vie des citoyens.

Toutefois, le plan de revitalisation tarde à être mis en marche. Plusieurs citoyens disent ne plus croire en la volonté réelle de la Ville , témoigne Martin Poirier. Après s’être impliqués pendant 10 ans, certains ont jeté la serviette , rapporte-t-il.

Une trentaine de personnes ont assisté au pique-nique coorganisé par Rimouski en transition et Prospérité sans pétrole. Photo : Radio-Canada / Marie-Christine Rioux

« Tant que l’enjeu n’est pas réglé, on a le devoir de le remettre sur la place publique. » — Une citation de Martin Poirier, citoyen impliqué dans Rimouski en transition

Le groupe Rimouski en transition propose même un nouveau parcours pour les camions qui desservent les installations.

Le groupe Rimouski en transition propose le réaménagement du terminal ainsi qu'un nouveau parcours pour les camions qui desservent les installations de Suncor. Photo : Gracieuseté de l'organisme Rimouski en transition

La conseillère municipale du district de Rimouski-Est, Cécilia Michaud, soutient que le plan de revitalisation est toujours sur la table. Mme Michaud indique toutefois que la Ville pourrait mener de nouvelles consultations publiques avant d’aller de l’avant.

Est-ce qu’on retourne en consultation pour voir ce que les gens veulent revoir le même dossier? Est-ce qu’il y a des développements? C’est toujours en constant développement , fait-elle valoir. Il y a toujours de nouvelles idées qui arrivent, de nouveaux projets, nouveaux design. Donc, il faut être vraiment sûr et certain de ce qu'on veut pour dynamiser le quartier.

Le plan de revitalisation du strict de Rimouski-Est est dans les cartons de la Ville de Rimouski depuis plus de cinq ans. Photo : Radio-Canada / Marie-Christine Rioux

Martin Poirier souligne que plusieurs instances provinciales doivent être impliquées dans le dossier. On pense à la santé publique, la sécurité publique, la Régis du bâtiment ou le ministère de l’Environnement , énumère-t-il. Ces questions relèvent du milieu provincial, mais encore faut-il qu’il y ait la volonté du municipal de faire ces demandes-là et de les faire remonter.

« On est convaincus qu’il y a vraiment un manque de volonté de la part de la Ville envers le quartier de Rimouski-Est. » — Une citation de Martin Poirier, membre de Rimouski en transition

Par ailleurs, la Ville de Rimouski s’est prévalue dans les derniers mois de son droit de préemption pour avoir une priorité d’achat sur certaines maisons et entreprises du secteur dans le but de créer une zone tampon élargie entre les zones industrielle et résidentielle du quartier.

Ce droit donne la priorité d'achat à la Ville si les terrains et bâtiments visés sont mis à vendre par leurs propriétaires.