Feux de forêt : le Bloc Québécois veut un assouplissement de l’assurance-emploi

C’est la porte-parole bloquiste en matière d’Emploi et de Travail, Louise Chabot, qui en a fait la réclamation samedi par voie de communiqué.

À problèmes exceptionnels, à mesures exceptionnelles. On sait qu’il y aura des évacués qui vont avoir de la difficulté à retourner en emploi. On sait qu’il va y avoir des travailleurs forestiers qui vont avoir des périodes de carence. On demande donc au gouvernement d’être flexible et d’être proactif , a affirmé le député de Jonquière, Mario Simard.

En plus de demander à ce que les critères d'admissibilités soient assouplis, le Bloc revendique que les demandes soient évaluées plus rapidement et que le nombre de semaines de prestations soit augmenté.

Le Bloc croit que l'adoption de ces mesures est nécessaire dans la situation actuelle.

Je n'ai pas envie que des gens qui ont été évacués de chez eux et qui ne pourront pas retourner immédiatement au travail doivent gérer une demande d’assurance-emploi qui tarde et des réponses qui sont négatives. C’est un stress supplémentaire qu’ils n’ont pas à avoir , a exprimé le député bloquiste.

Un programme critiqué

Le programme d’assurance-emploi est critiqué par le Bloc québécois, car selon lui, il s’adapte peu aux cas particuliers.

J’ai une dame de ma circonscription qui lutte contre un cancer et qui, étant donné qu’elle a fait sa demande un peu trop tôt, ne peut pas recevoir la bonification des mesures qui ont été votées. Elle est donc bloquée à 15 semaines d’assurance emploi au lieu de 24. On voit que le système est détraqué , soutient le député.

Selon Mario Simard, améliorer l’accès à l’assurance-emploi devrait être une priorité du fédéral.