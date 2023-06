L’ancienne cartonnerie RockTenn de Matane sera démantelée

Matane a finalement décidé de faire table rase pour récupérer les terrains sur lesquels le fabricant américain de carton recyclé œuvrait il y a plus de 10 ans.

Cette décision a été prise, selon le maire de Matane, Eddy Métivier, en fonction de l’aide financière octroyée par le ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie. Le ministère a délié les cordons de la bourse l'été dernier en annonçant 10 millions de dollars pour revaloriser le site industriel et pour le décontaminer.

On avait ce qu’il fallait pour revaloriser ce site-là sans avoir une contribution [financière] des Matanais dans le dossier , explique le maire.

« L'idée c'est d'avoir le terrain à sa pleine valeur pour que les éventuels promoteurs puissent voir la possibilité d'implanter leur entreprise. » — Une citation de Eddy Métivier, maire de Matane

Le maire de Matane, Eddy Métivier (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Catherine Charest

[Les terrains] sont rares puis recherchés au Québec et il n’y a pas tant de terrains industriels qui sont disponibles , ajoute Luc Massicotte, qui est directeur de projet en économie circulaire chez Synergie Matanie.

Pendant plus de 45 ans, cette ancienne usine de fabrication de carton a joué un rôle important dans l’économie matanaise. Depuis sa fermeture en 2012, la Ville de Matane tente de relancer les activités sur le site.

Cette décision contraste avec la volonté des dernières années de la Municipalité de sauvegarder à tout prix certaines installations, notamment les bouilloires à biomasse.

Des bouilloires à biomasse qui n’auront jamais servi

Parmi les attraits pour attirer des investisseurs, la Ville misait entre autres sur les bouilloires ou chaudières à biomasse, qui se trouvent à l’intérieur d’un des secteurs de l’ancienne usine. Ces dernières servent à fournir de l’énergie.

On avait le droit de rêver à une autre vie pour les chaudières à biomasse qui auraient aidé, peut-être, d’éventuelles entreprises qui auraient pu se regrouper autour des chaudières , explique M. Métivier.

Les bouilloires à biomasse se trouvent dans le bâtiment bleu de l'ancienne usine. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Pierre-Luc Blanchet

Construites en 2011 au coût de 10 millions de dollars, elles n’auront finalement jamais servi. Une fois l’usine fermée, la propriété des bouilloires a même fait l’objet d’un litige juridique.

Selon Luc Massicotte, environ 30 millions de dollars seraient nécessaires pour les remettre en état.

Dans le passé, on y a cru, mais maintenant, au moment où on se parle, ça devient plus un obstacle qu’autre chose , est-il d'avis.

Synergie Matane, un projet lancé en 2017, est une initiative de la SADC de la région de Matane, en collaboration avec RECYC-QUÉBEC, la Ville de Matane et la MRC de la Matanie. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Un projet secret

Malgré tout, un projet pour redynamiser ce secteur du parc industriel est en marche, indique la Ville. Tout près de l’usine désaffectée, un promoteur s'installe.

Le terrain où le nouveau promoteur, toujours inconnu, s'implantera. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Bien que le maire ne peut dévoiler les détails, il indique qu'il s’agit d’un projet majeur. La population sera informée au moment opportun, promet M. Métivier. Présentement, une entente de confidentialité entre le promoteur et la Ville l'empêche de révéler la teneur du projet.

Ce sont toutes des démarches qui ont été faites à la suite d’une mission économique où on s’est rendu en Europe, et qui nous a permis, à ce moment-là, de consolider ce qui est en train de se passer , confie le maire.

« On a hâte de l’annoncer à la population. » — Une citation de Eddy Métivier, maire de Matane

Le maire tient à préciser que ce nouveau projet est l’initiative d’un entrepreneur privé et qu'il n'est pas en lien avec la valorisation de l'ancienne usine de cartonnerie RockTenn.

Avec les informations de Jean-François Deschênes