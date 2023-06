Faux départ pour la saison touristique en Minganie

C’est d’ailleurs le cas de l’Auberge le Port d’Attache situé à Natashquan. Le propriétaire, Magella Landry, affirme que 75 % des réservations en hébergement du mois de juin ont été annulées.

« J’ai fait le calcul et c’est plusieurs milliers de dollars qui partent d’un coup sec en raison des annulations. » — Une citation de Magella Landry, propriétaire de l’Auberge le Port d’Attache

C’est incroyable! Ce sont des pages et des pages de réservation qu’on efface. Le mois de juin est pratiquement perdu. Les gens sont craintifs dès qu’il dépasse Sept-Îles , déplore-t-il.

Le propriétaire de l'Auberge Le Port d'Attache, Magella Landry (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Ce dernier dénonce ces annulations qui se font majoritairement 48 h avant la réservation .

Pour sa part, le propriétaire des Chalets Didoches dans le secteur de Havre-Saint-Pierre, Anthony Cormier, affirme lui aussi vivre une situation similaire.

Quand je fais le tour de mes collègues dans le domaine touristique, on sent vraiment une baisse pour le mois de juin et du début de juillet , déclare-t-il.

Depuis la fermeture du pont Touzel le 30 mai dernier en raison de la découverte d’une fissure sur la structure, Tourisme Côte-Nord soutient être en constante communication avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable pour bien informer les voyageurs en Minganie.

La fissure se trouve à l’extrémité ouest du pont sur la poutre située du côté du fleuve. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Gracieuseté du ministère des Transports et de la Mobilité durable

La directrice de Tourisme Côte-Nord, Joannie Francoeur Côté, estime que 50 % des réservations d'activités et en hébergement du mois de juin jusqu’à la mi-juillet ont été annulées en Minganie.

L’annonce de la fermeture du pont Touzel a créé un émoi auprès des voyageurs qui avaient prévu des vacances nord-côtières dans les prochaines semaines. Plusieurs annulations ont été recensées et les entreprises touristiques de la région étaient sur le qui-vive , témoigne-t-elle.

Cette dernière souhaite rassurer les touristes que la Côte-Nord, et plus particulièrement la Minganie, seront accessibles et prêtes à les recevoir tout au long de la saison estivale.

« Nous sommes soulagés de pouvoir crier haut et fort qu’il y aura bel et bien une saison touristique en Minganie et sur l’ensemble de la Côte-Nord cet été. » — Une citation de Joannie Francoeur Côté, directrice de Tourisme Côte-Nord

Les attraits touristiques de la région affichaient, pour la plupart, complet. Ce malheureux événement permettra à ceux qui n’ont pas eu la chance de réserver leur place de sauter sur l’opportunité , s'encourage-t-elle.

La directrice de Tourisme Côte-Nord, Joannie Francoeur Côté (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Catherine Paquette

Par ailleurs, Joannie Francoeur Côté, Anthony Cormier et Magella Landry s’entendent pour dire que le reste de la saison touristique n’est pas encore perdu.

« La meilleure façon d’aider la Minganie, c’est de venir nous visiter et d’apprécier ce qu'on a à offrir :la nature, le dépaysement et la tranquillité. » — Une citation de Anthony Cormier, propriétaire des Chalets Didoches

Je suis quelqu’un de très optimiste, donc j’ai l’impression qu’on va réussir à faire une saison quand même, mais peut-être moins bonne que les dernières années. Peut-être que c’est notre type de clientèle qui va changer un peu , croit M. Landry.

Le pont Touzel a rouvert le 8 juin dernier, désenclavant ainsi la Minganie.

Avec les informations de Charles-Étienne Drouin