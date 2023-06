Retour à la maison et visite des Remparts pour les évacués de Waswanipi

Des centaines de résidents de la nation crie étaient hébergés à ExpoCité depuis plusieurs jours en raison de violents feux dans le Nord-du-Québec.

De premiers résidents évacués ont pu retourner chez eux à compter de samedi.

Dimanche, trois départs d'autobus à destination de la réserve devaient permettre a la majorité des résidents évacués de rentrer à la maison.

On suggère toutefois aux résidents plus vulnérables, ceux qui ont besoin de soins médicaux par exemple, de prolonger leur séjour dans la Capitale-Nationale, le temps que la situation se stabilise.

Geste touchant

Des évacués ont passé deux heures dimanche en compagnie de membres des Remparts de Québec, comme l'attaquant Zachary Marquis-Laflamme.

La rencontre en a fait sourire plus d'un. Photo : Radio-Canada / Magalie Masson

Petits et grands ont pu prendre des photos avec la coupe Memorial, le trophée Gilles-Courteau et Champion, la mascotte de l'équipe, qui étaient également sur place.

Un petit geste qui a touché Rhonda Oblin-Cooper, vice-cheffe de la nation crie de Waswanipi.

Rhonda Oblin-Cooper est la vice-cheffe de la nation crie de Waswanipi Photo : Radio-Canada

C'est vraiment touchant d'avoir ça , dit-elle. On passe un moment difficile pour la communauté, mais quand tu vois des organismes aider, même de petites façons, ça me touche le coeur.

On pourrait penser qu'une équipe de Québec située à six heures de route de la réserve serait peu populaire chez les Cris de Wasnanipi. Or, Mme Oblin-Cooper souligne que c'est même un membre de la communauté qui a formulé le souhait de recevoir la visite des Diables rouges.

Des dizaines de sinistrés ont rencontré les joueurs des Remparts et leur mascotte. Photo : Radio-Canada / Magalie Masson

On est des gros fans de hockey dans la nation crie dit-t-elle. Plusieurs membres de cette communauté ont d'ailleurs suivi le périple de l'équipe jusqu'en finale de la coupe Memorial.

Avec les informations de Magalie Masson