Le feu de forêt aux portes d’Edson, à environ 200 kilomètres à l’ouest d’Edmonton, ne s’est pas approché de cette municipalité depuis samedi. La superficie de cet incendie qui se trouve toujours à 1,5 kilomètre d'Edson a toutefois augmenté de plus de 50 % au cours des dernières 24 heures.

Le feu brûle depuis plus d’un mois et s’étend maintenant sur plus de 204 000 hectares, alors qu'il couvrait environ 131 000 hectares samedi.

Aidés par le vent, les pompiers ont pu freiner le brasier qui se dirigeait vers cette municipalité de quelque 8000 habitants.

Cependant, les quelques averses de samedi n’auront pas eu l'effet escompté et aucune précipitation n’est prévue dans la région pour les trois prochains jours. Les autorités exhortent les résidents à respecter l'ordre d'évacuation, qui devrait rester en vigueur au moins jusqu'à mardi, alors que les prochaines pluies sont attendues.

Des systèmes de gicleurs ont été installés dans les rues d’Edson.

Environnement Canada a émis un avertissement sur la mauvaise qualité de l’air dans plusieurs régions de l’Alberta.

Une conférence sur la situation à Edson sera diffusée sur la page Facebook de la Municipalité à 12 h (HAR).

77 feux sont actifs en Alberta, dont 29 non maîtrisés.

Nouvelle normalité

Plus de 400 feux brûlent présentement au Canada. Avec le temps chaud et sec prévu tout au long de l’été, la situation ne risque pas de s'améliorer, a indiqué le ministre de l’Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault, en entrevue à CBC dimanche.

Selon lui, les nombreuses catastrophes naturelles qui ont eu lieu au cours de la dernière année prouvent que nous sommes entrés dans l'ère du changement climatique .

Il faut étudier de nouvelles façons de répondre aux catastrophes naturelles, a-t-il dit.

« C'est la nouvelle normalité. Nous devons être mieux préparés. » — Une citation de Steven Guilbeault, ministre de l’Environnement et du Changement climatique

Lorsque les provinces ont eu besoin d'aide, nous nous sommes appuyés sur les [Forces armées canadiennes], qui continuent de soutenir ces provinces et ces territoires. Mais peut-être avons-nous besoin d'une nouvelle force, d'une nouvelle unité qui se consacre à la fois à la préparation aux situations d'urgence et à l'intervention en cas d'urgence , a-t-il affirmé.

D'autres détails suivront.