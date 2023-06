Des allocations jusqu’à 15 000 $ pour attirer des enseignants dans l’intérieur de la C.-B.

Cette campagne du district scolaire 74 fait partie d’une allocation surnommée bienvenue dans la région , dont les fonds sont distribués par l'intermédiaire d'un organisme communautaire local, Community Futures Sun Country.

Le district scolaire 74 couvre les petites communautés à l'ouest de Kamloops. Le prix vise à encourager des enseignants à venir s'établir dans la région pour travailler dans les écoles d'Ashcroft, de Lillooet et de Lytton, qui accueillent chacune moins de 300 élèves. En tout, 25 postes sont à pourvoir dans ces écoles, selon Linsie Lachapelle, directrice générale de Community Futures Sun Country.

Nous avons voulu sortir des sentiers battus pour attirer des enseignants dans la région , explique Linsie Lachapelle à l'émission radiophonique Daybreak Kamloops. Une fois qu'ils emménageront ici, ils verront à quel point c'est merveilleux et j'espère qu'ils voudront rester.

L'allocation serait distribuée en plusieurs versements, dont un à hauteur de la moitié de la somme qui serait octroyé à la fin de l'année scolaire. Elle s'accompagne aussi d'une indemnité de déménagement de 7500 dollars.

Les enseignants souhaitant enseigner à Ashcroft ou à Lytton auront même accès à un véhicule et se verront offrir des cartes d'essence s'ils ont à se déplacer à partir d'une communauté voisine, selon le district scolaire.

[Les écoles] sont vraiment le cœur de la communauté , dit Linsie Lachapelle. C'est la façon pour garder ici nos jeunes familles qui veulent avoir des enfants.

Une offre bonifiée pour l'école de Lytton qui a survécu au feu

Linsei Lachapelle précise que l'allocation est plus importante à Lytton car les résidents ont été durement touchés par la pénurie d'enseignants, à la suite de l'incendie dévastateur de 2021.

C'est une formidable communauté. Les gens sont merveilleux et je pense que tout le monde serait heureux de s'y installer , dit-elle. Ils souhaitent reconstruire.

« Je pense que c'est une excellente occasion pour quelqu'un qui commence [dans le métier] ou qui termine et qui envisage un endroit où prendre sa retraite. » — Une citation de Linsei Lachapelle, directrice générale de Community Futures Sun Country

L'École Kumsheen ShchEma-meet est l'un des rares bâtiments à avoir survécu à l'incendie dévastateur de 2021, qui a vu la majeure partie du village brûler. Elle accueille actuellement 122 élèves, dont beaucoup sont autochtones.

Denise O'Connor, la mairesse du village, était enseignante et directrice de l'école avant son emploi actuel. Elle dit que la pénurie de personnel de l'école était importante même avant l'incendie et qu'elle-même a dû enseigner des cours pendant des semaines à la fois en tant que directrice, ce à plus d'une occasion.

La mairesse et ancienne directrice de l'école de Lytton, Denise O'Connor, affirme que l'école avait des problèmes de personnel avant même que l'incendie dévastateur ne ravage la communauté. Photo : Radio-Canada / Tom Popyk (CBC)

En tant que communauté, nous sommes reconnaissants au donateur anonyme d'avoir offert cet incitatif à venir travailler dans notre district scolaire , a-t-elle déclaré. C'est une école magnifiquement rénovée, sûre et accueillante pour les élèves.

Tout le monde espère que ces mesures fonctionneront et que les candidatures arriveront. Nos écoles et nos élèves méritent d'être dotés d'un personnel complet.

Ce coup de pouce pour pourvoir des postes d’enseignants survient alors que beaucoup d'écoles de la Colombie-Britannique sont aux prises avec un manque de personnel. Cette situation a d'ailleurs conduit certains districts scolaires à embaucher des enseignants non certifiés pour travailler sur appel en raison d'un manque d'enseignants qualifiés.

Avec les informations de Daybreak Kamloops et Jenifer Norwell