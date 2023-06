Faire perdurer l’œuvre Tanzer une pièce à la fois

C’est pourquoi le plus jeune de la fratrie Tanzer, Andreas, a démarré sa petite entreprise Tanzer Boat Parts. Il récupère les vieux voiliers fabriqués par son père pour refaire à neuf des pièces dans le but de garder cet héritage vivant.

Je ne veux laisser mourir les bateaux sans qu’il n’y ait aucun soutien. Les gens qui ont un Tanzer peuvent m’appeler, peuvent me contacter. C’est facile, je peux les aider , mentionne-t-il.

« La voile c’est quelque chose que j’ai dans mon cœur et j’y tiens. Je veux que les gens passent plus de temps sur l’eau que sur le quai ou au chantier. » — Une citation de Andreas Tanzer

Andreas Tanzer estime que le nombre de voiliers Tanzer construits au Québec se situe entre 10 000 et 12 000. Entre 6000 et 8000 voguent encore sur les eaux, selon lui.

Ces voiliers, et leurs pièces, il les connaît. J’ai dessiné toutes les pièces pour mon père pour la plupart des bateaux et j’avais encore encore les livres pour ça, donc pour moi, c’était naturel de me dire que je reprends les rênes pour le plus longtemps que je peux , souligne Andreas Tanzer.

Avec son entreprise, il récupère, fabrique et offre des enrouleurs, des voiles, des gréements et tout autre produit pour les différents modèles de Tanzer.

J’ai contacté de vieux fournisseurs avec qui mon père faisait affaire il y a quarante ans. Une partie d’entre eux existent encore et ils sont prêts à fournir, donc ils me fournissent des pièces d’origine ou des pièces de remplacement qui [conviennent] , explique-t-il.

Andreas Tanzer était de passage à Rimouski cette fin de semaine. Photo : Photo : Gracieuseté de William Bastille-Denis/La Fabrique culturelle

Le but premier de Johann Tanzer en construisant des voiliers en fibre de verre, une technique qui en était à ses balbutiements à l’époque, était de fabriquer des bateaux solides, durables et faciles d’entretien pour rendre la navigation abordable pour tous.

Mon père est un homme de famille et il voulait être certain que tous les gens du Québec, toutes les familles puissent y avoir accès et que ça soit abordable, pas juste pour le monde riche , ajoute Andreas Tanzer.

« Les bateaux sont toujours là, c’est une victoire pour moi. » — Une citation de Andreas Tanzer

Andreas Tanzer, fils du fondateur des fameux voiliers Tanzer

Ces petits voiliers québécois que l’on ne doit pas laisser mourir

Les voiliers Tanzer et d’autres chantiers maritimes, comme Mirage, Corbin ou Laser, sont au cœur d’une capsule documentaire Ces petits voiliers québécois que l’on ne doit pas laisser mourir, réalisée par la Fabrique culturelle.

La capsule vise à raconter l’histoire de ces chantiers qui ont permis de démocratiser la navigation de plaisance au Québec.

Le réalisateur du reportage, William Bastille-Denis, a lui-même déjà été propriétaire d’un voilier Tanzer.

Sur les groupes Facebook de propriétaires [de voiliers], je voyais toujours un M. Tanzer qui commentait les publications et je me disais qu’il devait être parent avec [Johann] Tanzer ou du moins avec la famille. Alors, on l’a contacté pour le rencontrer parce qu’on trouvait ça intéressant de lui parler pour documenter cet aspect-là du patrimoine maritime , relate M. Bastille-Denis.

William Bastille-Denis de la Fabrique culturelle et Andreas Tanzer, de Tanzer Boat Parts. Photo : Radio-Canada

La capsule a notamment été présentée vendredi dernier à la marina de Rimouski, où s’est également déroulée une conférence sur l’histoire des voiliers Tanzer racontée par Andreas Tanzer.

