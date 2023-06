Une drogue en libre accès sur internet inquiète en Ontario

Aidan Tate est mort dans la maison familiale. Alors que ses parents dormaient à l’étage, le jeune de 19 ans était au sous-sol pour jouer de la guitare.

Nous avons eu des gens qui nous ont appelés pensant qu’il était mort dans la rue. Ce n’est pas ce qu’il s’est passé. On a nos problèmes à Peterborough, c’est sûr, mais la dépendance est dans les banlieues , explique son père Phil Tate.

Aidan Tate a été victime de ce qui est possiblement une surdose survenue au début mars. La tragédie est si récente que les résultats des tests toxicologiques sont encore attendus.

Les autorités pensent qu’en partie la réponse dans ce décès est liée à l’achat de benzodiazépine sur internet.

Aidan Tate est mort à l'âge de 19 ans dans la maison familiale. Photo : Philip Tate

Le Bromazolam n’a jamais été approuvé pour un usage médical, dans aucun pays au monde. Pourtant, ce puissant sédatif est ouvertement vendu et envoyé au Canada. Le produit est utilisé la plupart du temps pour renforcer des drogues vendues illégalement dans la rue. Souvent, son effet fatal arrive quand le produit est mélangé à des opioïdes, parce qu’il réduit les capacités du système respiratoire et contre les effets d’antidote comme la naloxone.

Phil Tate était au courant que son fils combattait une dépendance à la benzodiazépine, un médicament qu’il s’est vu prescrire initialement en tant que jeune adolescent pour traiter son anxiété et ses crises. Aidan espérait obtenir de l’aide, mais s’est vu renvoyé d’un programme personnalisé après avoir admis acheter de la drogue dans la rue.

Phil et son ex-femme, Sarah Budd, ont fait tout leur possible pour aider Aidan, mais ils ne pouvaient pas le protéger d’un accès facile en ligne à la drogue dont il avait un besoin si profond.

C’est juste à un clic. Tout ce que vous voulez, vous pouvez l’avoir de n’importe où , se désole Phil.

Une drogue à haut risque

Les opioïdes avec de la benzodiazépine se sont répandus au travers du Canada auprès de consommateurs qui embrassent tant les effets plus profonds de la drogue et les risques plus élevés.

En Ontario l’an dernier, de la benzodiazépine a été détectée dans des échantillons de sang de près de la moitié des morts par surdose. La substance aurait ainsi été impliquée dans 1170 morts.

Elle a aussi été signalée dans de nombreuses provinces au pays comme la Colombie-Britannique, le Nouveau-Brunswick, l’Alberta ou encore le Manitoba.

La réalité est que la drogue est expédiée très rapidement. C’est difficile pour les gens qui utilisent ces drogues de savoir ce qu'ils obtiennent. C’est comme jouer à la roulette avec leur vie , explique le docteur Thomas Piggott, médecin hygiéniste en chef pour Peterborough.

Le docteur Thomas Piggott est le médecin hygiéniste de Peterborough. Photo : Radio-Canada / Marnie Luke

Il insiste sur le fait que le mélange d’opioïdes et de benzodiazépine est particulièrement dangereux.

Je ne pourrais pas vous dire la puissance contenue dans une, deux ou plusieurs pilules, mais c’est certain que combiné à d’autres drogues, particulièrement le fentanyl, les risques grimpent significativement , précise-t-il.

Cela augmente le côté sédatif et augmente la possibilité de faire une surdose , ajoute-t-il.

En 2022, Peterborough, une ville avec juste un peu plus de 135 000 résidents, a connu 59 surdoses fatales. Dans les trois premiers mois, il y a eu plus de 31 morts.

C’est une crise. C’est plus d’un par semaine. Nous sommes dans une petite région, une petite communauté. Si cela avait été le cas il y a 20 ou 30 ans, cela ferait les manchettes toutes les semaines. On est devenu désensibilisé , remarque Thomas Piggott.

Une drogue expédiée par Poste Canada

Le bureau de Thomas Piggott a averti le ministère ontarien de la Santé au sujet du site internet où Aidan a acheté du Bromazolam. L’information a été transférée à Santé Canada puis à la GRC.

Une lettre a été envoyée à l'hébergeur du site internet, lequel a été supprimé en quelques jours.

CBC a toutefois était en mesure de trouvé une douzaine de sites où la substance était vendue, par une simple recherche sur Google.

La drogue est disponible sous la forme de pilule ou de poudre pour une centaine de dollars et est directement expédiée à l’acheteur par Poste Canada.

Plusieurs disent être des sites basés au Canada avec des adresses et des numéros, qui après vérification se sont avérés être de fausses informations. L’enregistrement des noms de domaines et les données des serveurs suggèrent que certains de ces sites sont basés en Chine.

Plusieurs précisent dans leur page FAQ que les paquets sont envoyés de manières sécurisées et à l'abri de tout risque de contrôle par les autorités douanières.

Plus de contrôle

Cela n’est toutefois pas le cas. Dans un communiqué, Poste Canada précise que la corporation emploie une équipe d’inspecteurs qui sont formés à détecter et retirer les choses qui ne sont pas autorisées du système postal .

Les efforts pour intercepter du fentanyl ou d’autres drogues ont été renforcés en 2019 avec plus d’équipes d’inspection et des technologies de contrôle dans les sites de Vancouver, Winnipeg, Toronto et Montréal.

Mais le défi est d’une telle ampleur que cela revient à chercher une aiguille dans une botte de foin. Rien que l’année dernière, Poste Canada à livrer 6,6 millions de colis et lettres à près de 17,2 millions d’adresses.

Santé Canada reconnaît également que la lutte aux sites illégaux est extrêmement complexe.

Les sites qui vendent des produits illégaux apparaissent souvent en ligne pour de courtes durées puis les sites ferment et vont vers un autre hébergeur. Il est souvent impossible de déterminer si le site est localisé au Canada ou non , explique Santé Canada dans un communiqué.

La Chine comme source des substances

Sous la pression américaine, le gouvernement chinois a banni l’exportation de fentanyl en 2019, mais des entreprises restent impliquées dans la vente illicite. Elles envoient maintenant les produits en grande quantité dans des pays comme le Mexique, ou des laboratoires locaux synthétisent les opioïdes et les métamphétamines, qui sont ensuite envoyés aux États-Unis et au Canada par les cartels de la drogue.

Le Bromazolam, souvent coupé avec du fentanyl, arrive par la même route selon Louise Shelley, directrice du Terrorism, Transnational Crime and Corruption Center à l’université George Mason à Arlington en Virginie. Mais elle note que savoir d’où vient la drogue ne la rend pas plus facile à arrêter.

Ils sont comme des poupées russes avec une entreprise dans un autre entreprises dans une autre entreprise. Elles ne sont pas toutes connues. Vous avez besoin d’analyses de données sophistiquées pour trouver qui se trouve derrière , explique-t-elle.

Elle estime qu’il tient maintenant à la Chine de vouloir faire quelque chose.

Vous avez besoin d’une grosse volonté politique en Chine pour répondre à cela. Et il n’y a pas de signe apparent que les Chinois ciblent cette industrie chimique , conclut-elle.

D'après les informations de Jonathon Gatehouse