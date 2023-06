Selon le président de l'organisme Pembina Valley Pride, Peter Wohlgemut, qui a participé à l'organisation du défilé, plusieurs ont vu l'événement comme une occasion de s'affirmer face aux actes récents de vandalisme homophobe dans la région.

Je crois que [ces gestes] ont renforcé la motivation de certaines personnes qui se sont dit "Non, il faut absolument que j'y aille" , explique-t-il.

Samedi, les participants ont pu prendre part à une marche, assister à des discours et à des spectacles de drag queens.

D'autres événements liés à la Fierté sont aussi prévus dans la région au cours du mois, dont un spectacle à micro ouvert et une exposition d'artisanat à Carman.

Aria Zero en spectacle lors des célébrations de la fierté à Morden, samedi. Photo : Radio-Canada / Chelsea Kemp

D'après Peter Wohlgemut, le défilé est non seulement une occasion pour la communauté LGBTQ+ de manifester contre la manière dont ses membres sont traités, mais aussi une façon de montrer qu'ils sont bel et bien présents dans la région.

C'est ce qui manquait depuis des années ici. Les gens pensaient qu'ils étaient seuls , rappelle-t-il.

Des personnes défilent en appui à la communauté LGBTQ+ de Morden, samedi. Photo : Radio-Canada / Chelsea Kemp

Le premier défilé de l'histoire de la ville a eu lieu en 2019 et depuis, l'organisme Pembina Valley Pride organise des événements mensuels pour la communauté de la région.

Ça ne peut pas être seulement annuel. La communauté arc-en-ciel d'ici mérite plus , soutient Peter Wohlgemut.

Un travail difficile

La bénévole de Pembina Valley Pride Monica Lambrecht souligne que le défilé vise aussi à éduquer doucement les gens de la région à propos des réalités de la communauté LGBTQ+ .

Cependant, face à un manque de représentation et d'ouverture, elle estime aussi qu'il peut être difficile d'y arriver.

Parfois, c'est difficile quand on essaie de pousser les autres à ouvrir leurs esprits et leur en apprendre un peu plus, mais on va y arriver , espère Monica Lambrecht.

Selon elle, la communauté est plus étendue qu'il n'y paraît, car ses membres sont discrets pour des raisons de sécurité. Pour autant que nous voulons être fiers et nous afficher, il y a certainement des craintes au niveau de la sécurité.

Avec les informations de Chelsea Kemp