L’écrivaine d’Edmonton Wendy McGrath remporte le premier prix Prairie Grindstone

Wendy McGrath a reçu 50 000 $ pour saluer son œuvre, qui comprend quatre romans et deux recueils de poésie.

J’étais sans voix, bouleversée, humble et honorée , a-t-elle confié en entrevue à l’émission radiophonique Edmonton AM. Une fois la surprise passée, j’ai été enthousiaste, non seulement en raison de ce que ce prix signifiera pour moi, mais aussi parce qu’il attirera l’attention sur la littérature des Prairies et sur les autres écrivains d’ici.

Wendy McGrath, qui s’inscrit dans le genre littéraire gothique, dit que ce prix l'aidera à terminer un nouveau roman. Campé dans la fin des années 1960, celui-ci racontera l'histoire d'une famille ouvrière établie dans un nouveau quartier dont la vie bascule après qu'un de ses membres a commis un acte violent.

Le prix Prairie Grindstone a été créé en mars dernier et est financé par un donateur anonyme. Il sera décerné en alternance à des auteurs albertains et saskatchewanais d’une année à l’autre.

Stacey Walyuchow, coordinatrice du marketing et du design de l'organisation, a dit que le donateur souhaitait rester anonyme et qu'il prévoyait de financer le prix pendant au moins 10 ans.

Dans le monde littéraire, les prix sont souvent très axés sur l'Est du Canada. Or les Prairies offrent une abondance de talents , a-t-elle déclaré. Le donateur a vu la nécessité de reconnaître ces écrivains et de leur offrir l’occasion d’approfondir leurs compétences et leur pratique de l'écriture.

J'espère que cela attirera l'attention sur la richesse des talents , poursuit Wendy McGrath, et non seulement sur les écrivains qui travaillent actuellement aussi dur que moi, mais aussi sur les écrivains des Prairies qui ont peut-être été négligés par le passé.

Selon elle, la littérature des Prairies, en particulier son genre littéraire, le gothique des Prairies canadiennes , n'avait jusqu'alors pas reçu toute la reconnaissance qu'elle mérite.

Les écrivains en lice pour le prix Prairie Grindstone sont nommés par leurs pairs, et trois personnes issues des communautés d’auteurs de l'Alberta et de la Saskatchewan composent le jury de sélection.

La période de mise en candidature des écrivains de la Saskatchewan, en vue du prochain prix, aura lieu en mars 2024.

Avec les informations d'Edmonton AM