Début de saison du Marché public de la Vallée-de-l’Or

Les visiteurs pourront avoir accès à 35 exposants en moyenne à la Place Agnico Eagle.

Mais il reste toujours de la place pour les producteurs maraîchers et les artisans qui souhaitent être de la partie cette saison, que ce soit à Val-d'Or, à Malartic ou bien les trois nouveaux marchés de Senneterre.

Les organisateurs souhaitent attirer plus de visiteurs avec une nouvelle programmation, explique la coordonnatrice Valérie Dufour.

Ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'on a vraiment l'intention de faire des éditions ou est-ce qu'on on ajoute une valeur plus culturelle. Donc j'ai des animations de prévues à chaque marché. Ce qu'on vise avec ça, c'est d'inviter des personnes d'autres milieux, qui sont les personnes généralement qui connaissent bien le marché, c'est une façon de faire venir les gens, peut-être pour une autre raison, puis finalement qui se rendent compte de tout ce qu'on a de disponible, à l'achat local ou à la consommation peut-être plus saine , dit-elle.

Le marché public d'Amos ouvre ses portes le 22 juin avec plus de 30 exposants à l'affiche. Celui de Rouyn-Noranda lancera sa saison le 28 juin. Il y a aussi un marché public à Ville-Marie et Palmarolle ainsi qu'à Barraute.