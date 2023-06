La Ville projette l'aménagement de plus de 800 logements sur ces terrains qui lui appartiennent, à l'ouest de l'intersection de l'avenue des Violettes et de la rue des Vétérans.

Qu’est-ce qu’un bioblitz?

Un bioblitz est un inventaire intensif de la flore et de la faune dans une zone précise durant une courte période, généralement de 24 h à 48 h. Les participants et participantes doivent trouver, identifier et dénombrer toutes les espèces vivantes dans le territoire de l’inventaire.

Source : ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP)