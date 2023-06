Accident mortel sur le pont Viau à Laval

Un homme dans la trentaine a perdu la vie samedi soir dans un accident sur le pont Viau, qui enjambe la rivière des Prairies entre Laval et Montréal.

Selon les premiers éléments d’information, vers 20 h, un conducteur qui se dirigeait vers Montréal a perdu la maîtrise du véhicule en empruntant une courbe pour aller sur le pont Viau.

La voiture a fait plusieurs tonneaux avant de percuter la rambarde du pont. Deux hommes étaient à bord.

Arrivés sur les lieux, les premiers répondants ont tenté des manœuvres de réanimation sur le passager, un homme de 33 ans, mais il a succombé à ses blessures. Le conducteur, âgé de 65 ans, a été conduit à l'hôpital, mais on ne craint pas pour sa vie.

Dimanche matin, le périmètre de sécurité a été levé et le véhicule accidenté a été retiré des lieux. Une enquête est toutefois en cours pour déterminer les circonstances et les causes de cet accident. Le conducteur sera interrogé.

Le pont a été rouvert à la circulation.

Avec les informations de Charlotte Dumoulin