Flamboyant et inoubliable Steve Aoki

C’est une chance inouïe que le festival Sunsation a offert à ses adeptes : celui d’assister à une performance d’un des plus grands DJ au monde au sein d’une petite assistance. Comprenez bien, Steve Aoki performe devant des dizaines de milliers de personnes dans les plus grands festivals du monde. À Trois-Rivières, il a offert une performance pour 6000 personnes. C’est quasiment comme assister à un concert intime.

Il a donné un spectacle qui dépasse toutes les attentes. Steve Aoki s’amuse comme un gamin sur la scène, il grimpe sur sa table de DJ, fait chanter les spectateurs, danse avec eux. Son énergie n’a d’égal que sa générosité et les festivaliers ne demandent pas mieux. Et...pour ceux qui se demandent : oui, Aoki a généreusement lancé des gâteaux à la foule comme il en a l'habitude.

Steve Aoki a conquis les Trifluviens Photo : Sunsation

Il n’y a pas que son style qui se distingue, sa musique également va là où beaucoup d’autres ne vont pas. Il s’allie des artistes du monde entier pour explorer une plus grande diversité des sonorités. On a qu’à penser à Dimitri Vegas, à Daddy Yankee, à Elvis Crespo par exemple.

Un coup de maître

Le festival Sunsation qui n’a que cinq ans d’existence a réussi un coup de maître en accueillant un des meilleurs DJ au monde. Le président du groupe Sunsation, David Cossette, ne cache pas sa fierté. Ce DJ, il n’a que 52 samedis dans son année. Qu’il ait choisi Trois-Rivières dans un des 52 samedis, quand il peut se produire à travers le monde au complet, c’est exceptionnel. Il attribue sa venue à la réputation favorable que le Sunsation a acquise dans le milieu de la musique électronique.

Plusieurs pièces pyrotechniques ont ponctué le spectacle. Photo : Sunsation

La totalité des billets a été vendue, c’est une première dans l’histoire du Sunsation. Le festival s’est rapidement fait une renommée qui dépasse les frontières. On a atteint ce qu’on voulait pour Trois-Rivières, c'est-à-dire de jouer dans le calibre du Top 20, Top 25 mondial. Évidemment, c’est notre souhait de rester dans ce niveau- là pour les prochaines années , confie le président.

Mélodie Bédard et Kaysie Bélair participent pour la première fois au Sunsation. Photo : Radio-Canada / Josée Bourassa

Un bon citoyen corporatif

L’an dernier, le festival s’était attiré les foudres de certains résidents du quartier qui s’étaient plaints que le terrain du parc avait été abîmé et qu’ils avaient été dérangés par l’événement. L’équipe du festival a pris les devants cette année en allant à la rencontre des citoyens pour éviter les nuisances. D’ailleurs cette année, il était impossible pour les véhicules de circuler ou de stationner dans les rues avoisinant le parc. On veut être un bon citoyen corporatif , soutient le président du groupe Sunsation.

Étienne Rompré et Alexandra Asarta résident dans le quartier. Il apprécient le festival et mettent à profit leur grand terrain pour accomoder les festivaliers. Photo : Radio-Canada / Josée Bourassa

Cette année le Sunsation a présenté des DJ de la relève et d’autres bien établis, tels Acraze et Imanbek. La soirée s’est terminée en apothéose avec la performance de Steve Aoki qui marquera l’histoire du festival. Bien que sa venue permette de rêver plus grand, les organisateurs souhaitent conserver l’événement à cette échelle pour permettre de vivre une expérience de proximité.

L’animatrice de la soirée a confirmé que le Sunsation reviendra l’an prochain. On a juste le goût de répéter la phrase consacrée de la soirée : put yours hands up in the air!