Élan de solidarité sur l’île de Vancouver où des milliers de personnes sont isolées

Mardi, la seule route qui relie les plus de 20 000 habitants de Tofino, Ucluelet et Port Alberni au reste de l’île de Vancouver a été fermée, à cause du feu de forêt de Cameron Bluffs, qui brûle toujours près du lac Cameron.

Un détour long et difficile, qui prolonge de quatre heures le trajet sur des routes forestières, a été mis en place pour des raisons de voyage essentielles. Il a lui aussi été bloqué pendant plusieurs heures vendredi, à cause d’un accident.

Ces incertitudes ont toutefois suscité un élan de solidarité chez les habitants du secteur. La communauté est une famille très soudée, surtout ici à Port Alberni. Les gens sont toujours là dans les moments difficiles , témoigne la résidente Diane Ward.

L’incendie de Cameron Bluffs, sur l'île de Vancouver, a entraîné la fermeture de la route 4 pour une durée indéterminée, mardi soir. Photo : Radio-Canada / Mike McArthur

À la fermeture de la route 4, Diane Ward a immédiatement offert les deux chambres libres de sa maison à ceux qui étaient bloqués à Port Alberni, par le biais de publications Facebook. Une Allemande en visite sur l’île de Vancouver a répondu positivement à son offre.

J’espère qu’un jour, si j’ai besoin d’un peu d’aide, quelqu’un sera là pour moi , de la même manière, affirme Diane Ward.

SOS animaux

Alors que des résidents de l'île de Vancouver tentent toujours de rejoindre leur domicile, de nombreux animaux de compagnie se sont retrouvés tout seuls chez eux, depuis la fermeture de la route 4.

Jennifer Rees, à Parksville, fait partie des dizaines de personnes a avoir offert de s’en occuper sur les réseaux sociaux. Des chevaux, des poulets, des chiens, des chats, quel que soit [l’animal] que je peux aider , dit Jennifer Rees.

Cette dernière vit à Sproat Lake, juste en dehors de Port Alberni, mais rendait visite à sa mère à Parksville lorsque le feu s’est déclaré. Je vais rester ici jusqu’à ce que [la situation] soit sécuritaire et à 100 % , témoigne-t-elle.

Jennifer Rees se dit prête à continuer à aider ceux qui sont dans le besoin d’ici la réouverture de la route 4.

« Ma maison est ouverte à tous ceux qui ont besoin d’un endroit où rester. Ma mère et moi-même sommes disponibles pour sortir et aider vos animaux. » — Une citation de Jennifer Rees, résidente de Sproat Lake bloquée à Parksville

Priorité donnée à la circulation de biens essentiels

La directrice régionale adjointe du ministère provincial des Transports, Janelle Staite, a affirmé que la date de réouverture de la route 4 était toujours incertaine. Elle rappelle que le détour, qui relie Port Alberni à Lake Cowichan en passant par Bamfield, ne doit être emprunté que pour des raisons essentielles.

Carte de l'île de Vancouver où l'on peut situer le tronçon de la route 4 bloqué, les villes de Tofino, Ucluelet, Port Alberni, ainsi que le détour routier passant par Bamfield.

Samedi, le ministre des Transports a souligné que la priorité était d’assurer la circulation des biens essentiels, tels que le carburant ou la nourriture , depuis la réouverture du détour la veille au soir.

À compter de dimanche, des convois de véhicules commerciaux seront d’ailleurs guidés quotidiennement le long des chemins forestiers, qui lient Port Alberni et Lake Cowichan, d'après la province. Ces convois partiront à 5 h et à 15 h au départ de Lake Cowichan ainsi qu’à 10 h et à 20 h au départ de Port Alberni.