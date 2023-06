Regina a vécu le défilé de la Fierté samedi

L’événement est une occasion pour la communauté LGBTQ+ de se donner de la visibilité et de célébrer la diversité.

Les participants ont pu faire un circuit de plus de 5 km à travers la ville. Ils ont emprunté l'avenue Victoria avant d'atteindre le centre-ville. La marche a pris fin vers le parc Wascana.

Radio-Canada a choisi de respecter le choix de l'identité de genre d'une personne de cet article et utilisera le pronom neutre iel (il/elle).

Pour Tyler George, de la Première Nation Ochapowace et la première personne bispirituelle du groupe de leadership de la communauté, le fait de participer à la parade représente un geste important.

Selon iel, le temps est venu de poser des actions concrètes pour plus d’inclusion.

Selon iel, il s'agit de créer un espace sûr pour la génération à venir. Iel espère faire de même avec sa nation en partageant ce message dans sa communauté.

L'ambiance était festive lors du défilé de la Fierté dans les rues de Regina. Photo : Radio-Canada

Natasha, une participante affirme soutenir la dynamique que crée ce genre d’événement dont le but est de promouvoir la liberté d’aimer.

Je suis juste là pour soutenir tout le monde et pour aimer tout le monde, peu importe qui vous aimez et ce que vous aimez, et vous savez, juste être tous ensemble , affirme-t-elle.

Samedi soir, la fête devrait se poursuivre et les spectateurs profiteront de la présence de Kerri Colby, interprète de drag, qui s’est fait connaître dans l'émission Rupaul's Drag Race.

Avec les informations de Perrine Pinel