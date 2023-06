Lueur d’espoir pour une école francophone à l’ouest de la rue Granville de Vancouver

L’école, construite en 1964, se trouve sur la rue Crown, entre la rue King Edward et la 27e Avenue.

En juin 2022, le CSF et le Vancouver School Board (VSB) ont signé une entente permettant au CSF de louer le site dès septembre prochain.

Cette entente signifiait que les élèves d’immersion présentement à l’annexe Queen Elizabeth devraient déménager à la fin de l’année scolaire. Or, l'Association des parents de l’annexe Queen Elizabeth, la Queen Elizabeth Annex Parents’ Society, demandait d’empêcher la fermeture de l’annexe Queen Elizabeth et la disposition de la propriété.

Dans une décision intérimaire, vendredi, le juge David A. Crerar de la Cour suprême de la Colombie-Britannique a refusé d'accorder cette injonction.

Ainsi, l'immeuble et le terrain seront transférés au CSF .

Construite en 1964, l'annexe Queen Elizabeth ne répond pas aux normes sismiques de la Colombie-Britannique et devra être reconstruite. Le site est évalué à 45,1 millions de dollars. Photo : Radio-Canada / Francis Plourde

La fermeture de l’annexe Queen Elizabeth est prévue le 30 juin. Les 71 élèves en immersion française qui fréquentent l’annexe Queen Elizabeth entre la maternelle et la troisième année pourront être transférés à l’École Jules Quesnel ou à l’École Queen Elizabeth en septembre 2023.

Un pas supplémentaire vers une école francophone

Selon le CSF , dans son état actuel, l’annexe Queen Elizabeth pourrait accueillir environ 65 élèves.

Interrogé sur le court délai d'ici la prochaine rentrée scolaire, le CSF a confirmé samedi par courriel qu’ il est toujours possible que des classes du CSF ouvrent en septembre 2023 au site de l’annexe Queen Elizabeth.

À terme, le CSF veut pouvoir acquérir le site, évalué à 45,1 millions de dollars, afin de construire une nouvelle école pouvant accueillir environ 350 élèves de la maternelle à la sixième année, ainsi qu’un service de garderie.

Dans un communiqué vendredi, le CSF a dit vouloir rapidement entamer des discussions avec les parents francophones de l’ouest de Vancouver.

Le Conseil scolaire francophone de Colombie-Britannique cherche à acquérir l'annexe Queen Elizabeth depuis 2008. En juin 2022, le CSF a signé une entente avec le Vancouver School Board lui permettant d'utiliser les locaux à partir de septembre 2023. Photo : Radio-Canada / Francis Plourde

En 2015, la Cour suprême du Canada statuait que les installations scolaires francophones étaient insuffisantes dans l'ouest de Vancouver. À l’époque, une seule école primaire, l'École Rose-Des-Vents, offrait l’éducation en français.

Depuis, l’École des Colibris a ouvert ses portes, mais cette école est elle aussi située à l’est de la rue Granville, faisant en sorte que les parents d’élèves à l’ouest de cette artère n’ont pas accès à une école francophone dans leur secteur.

À l'heure actuelle, le CSF compte deux écoles primaires francophones à l'ouest de la rue Main de Vancouver : l'École Rose-des-Vents et l'École des Colibris. L'ouverture d'une école francophone dans l'annexe Queen Elizabeth permettrait aux parents à l'ouest de la rue Granville d'avoir une école à proximité. Photo : Radio-Canada

Un procès à venir

La décision du juge David A. Crerar concerne seulement l'injonction demandant d'empêcher la fermeture de l'école pour la prochaine année scolaire.

Le jugement indique que les arguments du plaignant peuvent prévaloir lors de l'audience complète de sa requête en septembre. La tâche de la Cour dans cette requête interlocutoire n'est pas de faire des déterminations finales de faits ni des déclarations finales sur les droits légaux, les recours et les torts .

Un procès sur le fond de la question doit débuter le 25 septembre prochain.

En effet, le 21 décembre 2020, le CSF a intenté une action contre le VSB et la province, demandant notamment que le Conseil transfère rapidement le site de l’annexe Queen Elizabeth au CSF . Le CSF reproche au VSB d'avoir enfreint des ordonnances et des politiques ministérielles, violé les règles d'équité procédurale et agi de manière déraisonnable et de mauvaise foi .

L'annexe Queen Elizabeth, dans l'ouest de Vancouver, cessera d'accueillir des élèves d'immersion française à la fin de l'année scolaire. Le Conseil scolaire francophone de Colombie-Britannique pourrait y accueillir des élèves dès la rentrée. Photo : Radio-Canada / Francis Plourde

Le CSF demande depuis des années d’acheter le site de l’annexe Queen Elizabeth. C’est l’un des objectifs de la poursuite que mène le CSF depuis décembre 2020, contre la province et contre le [Vancouver School Board] , précise le conseil scolaire par courriel.

Avec les informations de Francis Plourde