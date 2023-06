Jusqu’à vendredi après-midi, l’incendie était toujours en activité sur une superficie de 43,7 hectares. Mais, il ne risquait plus de se propager, a déclaré auprès de CBC Shayne McCool, conseiller en incendie au ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l’Ontario.

Shayne McCool, conseiller en incendie au ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l’Ontario Photo : Radio-Canada

Au départ, l’incendie couvrait une superficie d’environ 50 hectares.

Le risque d’incendie pour la région est maintenant à un niveau de danger modéré , a ajouté M. McCool.

Nos équipes de pompiers ont travaillé en étroite collaboration avec les services de lutte contre les incendies de la région. Et, nous avons réalisé d’excellents progrès dans la lutte contre l’incendie. [...] Nous devions agir rapidement afin de gérer cet incident de manière efficace , a-t-il continué.

Selon M. McCool, les pompiers resteront sur place jusqu’à ce que le feu soit complètement éteint. Par ailleurs, le ministère mène actuellement une enquête sur les causes de l’incendie, a-t-il dit.

L’ordre d’évacuation est levé

L’incendie s’est déclaré sur une île dimanche après-midi, avant de rapidement se propager.

Par conséquent, les résidents ont été contraints de quitter leurs résidences, a affirmé le canton du Grand Madawaska.

Au total, le canton dénombre entre 30 et 50 maisons qui sont restées inoccupées dans les zones entourant Black Mountain Estates, Little Bay Lane, Airds Lake Road et Snider’s Tent and Trailer Park.

Les résidents ont été autorisés à retourner chez eux vendredi vers 15 heures, selon Renée Mask, trésorière adjointe du canton.

Cet incendie et de nombreux autres plus au nord de la région, ont été à l'origine des panaches de fumée au-dessus de l’Ontario, du Québec et de l’est des États-Unis.

Larry Sachan, qui habite sur Chemin Black Mountain, a confié que ses yeux lui brûlaient et qu’il a eu mal à la gorge après avoir inhalé la fumée qui enveloppait sa maison dimanche.

Lorsqu’on lui a demandé d’évacuer, M. Sachan a avoué qu’il était très inquiet et anxieux à cause des flammes qui empiétaient sur sa propriété.

Ce sont de véritables montagnes russes , a-t-il commenté.

Larry Sachan, résident de Black Mountain, dans le canton du Grand Madawaska Photo : Radio-Canada / Joseph Tunney/CBC

Vendredi, M. Sachan a expliqué à CBC qu’il était très soulagé de pouvoir rentrer chez lui et qu’il était ravi de constater que sa propriété n’avait pas été endommagée.

C’est magnifique ici[...]le ciel est dégagé. Je ne sens même pas l’odeur de la fumée et je suis à cinq minutes de l’incendie , a-t-il dit.

M. Sachan a exprimé sa reconnaissance auprès des pompiers pour leurs efforts. Toutefois, il reste vigilant.

Nous resterons sur nos gardes pendant au moins deux semaines. Il y a toujours un risque que [l’incendie] reprenne , a-t-il dit.

Une interdiction de faire des feux en plein air reste en vigueur dans la région, selon le canton.