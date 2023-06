Un repêchage de reconstruction pour les Remparts

Même si cette année, les Remparts ont pu repêcher tardivement, l'entraîneur Patrick Roy est satisfait. « On est vraiment heureux, car c’est sûr que pour nous cette année, c’était une sélection plus difficile pour nous avec des choix plus tardifs », a-t-il fait savoir après la séance de sélection qui se déroulait au Palais des sports Léopold-Drolet à Sherbrooke.

Au repêchage de la LHJMQ , les Remparts de Québec ont ajouté 16 joueurs à leur alignement, 14 sélectionnés lors du repêchage des meilleurs espoirs et deux choisis lors du repêchage américain.

« On a essayé d'avoir un mélange entre attaquants, défenseurs et gardiens de but. […] On a été capable de rentrer des joueurs qui ont l’espère vont apporter de la profondeur à l’équipe et nous surprendre aussi. » — Une citation de Patrick Roy, entraîneur des Remparts de Québec

On est dans une période de reconstruction, on ne se le cachera pas , admet l'entraîneur des Remparts, ressortis vainqueurs de la saison, des séries de LHJMQ et de la Coupe Memorial. Il estime toutefois qu’il y a « encore un bon noyau de joueurs qui reviennent cette saison ».

La table des Remparts pendant la séance de repêchage. Photo : Radio-Canada

Quinn, comme premier choix

Le premier joueur sélectionné par Patrick Roy a été le centre Nathan Quinn des Riverains du Collège Charles-Lemoyne au 25e rang, au plus grand plaisir de ce dernier.

L'entraîneur reconnaît avoir été très impressionné par lui . Il a vanté les performances du joueur sur la glace.

C’est une très belle acquisition pour nous , a-t-il mentionné en entrevue.

Le seul joueur de la région à avoir été repêché par les Diables rouges est le défenseur Xavier Veilleux du Séminaire St-François, en neuvième ronde.

Les Remparts ont dévoilé la liste complète des joueurs repêchés selon leur rang, le nom du joueur, leur position et la dernière équipe dans laquelle ils ont évolué.

Liste des joueurs repêchés : 25- Nathan Quinn, C, Riverains du Collège Charles-Lemoyne

53- Nathan Wright, D, Phénix du Collège Esther-Blondin

61- Benjamin Lelièvre, G, Dynamiques du Collège Charles-Lemoyne M17

69- Lou-Félix Morin, A, Gaulois du Richelieu M17

73- Raphael Messier, A, Cantonniers de Magog

78- Francis Samuel Petigny, D, Rousseau Royal de Laval-Montréal, M17

130- Xavier Lebel, A, Bears de Bishop’s College, M16

159- Mike Mardula, C, Rangers jr Mid Fairfield, M15

160- Xavier Veilleux, D, Blizzard du Séminaire Saint-François,

184- Louca Connolly, G, Grenadiers de Châteauguay, M17

202- Alexis Côté, A, Espoirs du Saguenay-Lac-Saint-Jean M17

220- John Kartsonakis, C, Dynamiques du Collège Charles-Lemoyne M17

238- Jeremy Lalonde, D, Seigneurs des Mille-Îles, M17

256- Jeremy St-Louis, C, Mavericks White M18