Plus de 1000 cyclistes participent au Grand Défi Pierre Lavoie jusqu’à dimanche

Les 1110 cyclistes, divisés en 222 équipes, ont quitté la ville de La Baie, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, jeudi soir pour réaliser un parcours de 1000 kilomètres jusqu'à la municipalité de Varennes, en Montérégie. Ils doivent atteindre la ligne d'arrivée à 14 h 30, dimanche.

Il s'agit d'un nombre record de participants, selon la directrice des communications du Grand Défi, Chantale Taillon. L'an dernier, 1075 cyclistes avaient pris part à l'événement.

On a amassé trois millions de dollars cette année. Et depuis le début du Grand Défi, avec le [défi de] 1000 kilomètres seulement, on a amassé 30 millions de dollars jusqu'à maintenant , affirme Mme Taillon, précisant que le Grand Défi Pierre Lavoie célèbre ses 15 ans cette année. Les fonds amassés servent à promouvoir l'activité physique auprès des jeunes.

Ce que les gens connaissent du 1000 km, oui ce sont des cyclistes qui font un défi extraordinaire, mais ils font ça aussi parce qu'ils ramassent des fonds pour l'école de leur coin, de leur quartier. C'est ramené dans leur propre communauté l'argent qu'ils ramassent , précise Mme Taillon.

Les cyclistes s'arrêteront dans plusieurs villes au cours de leur périple, incluant Lévis, Victoriaville et Bromont.

Vendredi et samedi, tous les Québécois sont invités à marcher, courir, nager ou ramer pour participer au défi « 1 000 000 de kilomètres ensemble ». Il suffit de parcourir un kilomètre pour pouvoir s'inscrire à l'activité sur le site web de l'événement, afin de faire monter le compteur du Grand Défi. Les citoyens ont jusqu'à minuit, samedi, pour le faire.

En date de vendredi, plus de 30 000 personnes avaient inscrit le nombre de kilomètres qu'elles avaient parcourus sur le site du Grand Défi.

On a eu une extraordinaire participation l'année dernière, on a presque atteint trois millions de kilomètres. Mais l'année dernière, l'événement était sur quatre jours , évoque la directrice des communications. Cette fin de semaine, le défi a été réduit à deux jours, et l'objectif de kilomètres à compléter a également été revu à la baisse.

Il s'agit de la quatrième mouture de ce défi collectif, qui a été mis en place au courant de la pandémie, alors que la distanciation sociale était de mise.

Pour la première fois cette année, les deux défis ont convergé le temps d'une marche de trois kilomètres, à Québec, samedi matin. Les citoyens et les cyclistes participant au Grand Défi se sont réunis devant l'Université Laval pour effectuer un parcours à la marche.

Une nouvelle mouture du défi de 1000 km à venir

Cette année est la dernière où se déroule le défi de 1000 kilomètres en vélo dans sa forme actuelle, a annoncé jeudi le fondateur du Grand Défi, Pierre Lavoie.

Il y a 225 véhicules récréatifs (VR) qui sont sur la route présentement. Et au niveau environnemental, on se posait de sérieuses questions depuis un bout de temps , explique Chantale Taillon.

L'événement sera de retour l'an prochain, mais d'une façon plus respectueuse de l'environnement, précise Mme Taillon, avant d'ajouter que l'équipe du Grand Défi se penche actuellement sur la question.