La construction d’immeubles à condos n’épargne pas un quartier modeste de Toronto

Les constructions de plus en plus nombreuses d’immeubles à condominiums à Toronto n'épargnent pas les quartiers modestes comme celui au sud de Cabbagetown autour des rues Dundas, Church et Sherbourne, à l'Est du centre-ville.

Dans ce secteur où les loyers sont plus abordables qu’ailleurs en ville, sept tours de condominiums d’une cinquantaine d’étages sont en construction, alors que quatre ont déjà été construites, déplore Gaetan Heroux, un résident qui regrette la disparition des logements et services abordables dans son quartier.

On perd tout, les logements [à bas prix], les magasins de linge, le caractère du quartier…les endroits où on peut boire du café 24 h par jour sont déjà partis , constate le militant qui habite ici depuis 35 ans et qui se bat pour l’abordabilité de son quartier. Même les agences sociales vont avoir de la misère à rester , poursuit-il.

« C’est un quartier ouvrier et on est en train de perdre ça. » — Une citation de Gaetan Heroux, militant pour le logement abordable

Gaetan Heroux explique que le changement du quartier a commencé dans les années 2000 lorsqu’ils ont bâti Dundas Square et qu’il y a désormais plus de 6300 condos entre les rues Church et Sherbourne à proximité de la rue Dundas.

L’embourgeoisement du quartier a commencé en 1965 [...], mais ça, c’est différent. Là ce sont de grandes compagnies, parfois internationales, qui sont en train d'acheter le quartier, alors ça déplace le monde , regrette le résident qui souligne que les développeurs sont en train d'investir 2,2 milliards de dollars [...] dans un quartier très pauvre .

On parle de la crise du logement, Dundas et Sherbourne c’est l'épicentre de la crise, on le voit directement, c’est très visible , poursuit le militant en référence aux tentes installées dans un parc à proximité.

Les développeurs sont en train d'investir 2,2 milliards de dollars dans le quartier modeste au sud de Cabbagetown, selon Gaetan Heroux. Photo : Radio-Canada

Brian Dubourdieu, un autre résident, se souvient qu’il y avait davantage de places pour les sans-abri lorsqu’il est arrivé dans le quartier il y a 30 ans.

Selon lui, la construction des condominiums dans ce coin pauvre de la ville fait disparaître les logements abordables et force les gens à vivre dans la rue, car ils n'ont pas les moyens de payer autre chose qu’un logement à but non lucratif.

« Le loyer dans ce quartier c'est 2600 $ pour un appartement avec une chambre, c'est ridicule! » — Une citation de Brian Dubourdieu, résident au sud du quartier Cabbegetown

Ça dure depuis 25 ans, mais chaque année ça devient de pire en pire, nous sommes à un point de rupture. La ville chasse les gens du parc, où vont-ils aller? Ils vont aller dans le parc voisin parce qu’ils n’ont nulle part où aller , s’indigne M. Dubourdieu.

Il y a déjà plus de 6300 condos entre les rues Church et Sherbourne à proximité de la rue Dundas à Toronto, selon Gaetan Heroux. Photo : Radio-Canada

De son côté, Carolyn Whitzman, professeure à l'Université d'Ottawa et spécialiste en politique de logement, souligne qu’à travers le pays, ce sont un demi-million de logements à 750 $ ou moins qui ont été perdus entre 2011 et 2021.

Selon elle, plus d’un million de personnes ont actuellement besoin de logements à 750 $.

« Il y a un énorme besoin de construire des logements sociaux, mais aussi de conserver ceux qui existent déjà. » — Une citation de Carolyn Whitzman, spécialiste en politique de logement

Carolyn Whitzman remarque cependant que le revenu des locataires de logements sociaux n’est pas suffisant pour maintenir ce type d'habitation. C'est une situation difficile pour les locataires à loyer modeste et ce n'est pas surprenant qu'ils manifestent pour leur droit au logement .

Samedi, des manifestants ont battu le pavé dans les rues au sud du quartier Cabbagetown pour réclamer davantage de logements abordables. Photo : Radio-Canada / Ken Townsend

Samedi après-midi, une dizaine de militants et de résidents ont manifesté au sud de Cabbagetown pour réclamer la construction de logements abordables et l'arrêt des constructions d'immeubles à condos dans cet ancien quartier ouvrier.

Avec les informations de Gregory Wilson