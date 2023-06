La diversité est au rendez-vous pour le Festival international des enfants de Winnipeg

C’est la première fois depuis la pandémie que le festival peut accueillir des artistes internationaux, ce dont le producteur et directeur général du festival, Neal Rempel, se réjouit.

International, ça fait partie de notre nom et de ce que nous faisons, [c’est-à-dire] d'amener des artistes et des groupes de partout dans le monde , déclare-t-il.

Celui qui produit l’événement depuis près de 25 ans explique qu’une partie du mandat du festival est de s’assurer que chaque enfant, quelle que soit son origine, puisse se voir représenté sur scène et célébré, et se sentir en sécurité et bienvenu.

« Je pense que ce qui est vraiment spécial cette année, c'est le niveau de diversité des artistes. [...] Nous avons une heure du conte drag, un groupe de cirque entièrement féminin, une troupe de cirque africaine et nous avons un partenariat avec le Conseil des arts folkloriques. » — Une citation de Neal Rempel, producteur et directeur général du Festival international des enfants de Winnipeg

Faire vivre la culture africaine par le cirque

Kalabanté est la troupe de cirque africaine en question. Six acrobates-musiciens d’origine guinéenne, dont le fondateur et directeur artistique de la troupe, Yamoussa Bangoura, bougent, dansent et forment des pyramides humaines au son et au rythme de musique africaine.

L'artiste multidisciplinaire Yamoussa Bangoura se produit fréquemment avec d'autres troupes de cirque, dont le Cirque Éloize, Cavalia, Les 7 doigts de la Main, le Cirque du Soleil, et a composé des œuvres musicales pour Cavalia. Photo : Radio-Canada / Catherine Moreau

Son spectacle, intitulé Won’Ma Africa, qui signifie Notre Afrique en sosso, langue parlée en Afrique de l’Ouest, porte sur la jeunesse africaine et fait vivre au public, aux enfants, la culture africaine.

« En Afrique, quand vous assistez à un spectacle, vous n'êtes pas seulement spectateur, vous faites partie du spectacle. » — Une citation de Yamoussa Bangoura, fondateur et directeur artistique de Kalabanté

Par exemple, quand le chanteur chante, les gens ne sont pas seulement assis, ils l’accompagnent, ils sont vraiment avec le musicien ou le chanteur ou le danseur, ils sont là à l'encourager. Donc c'est vraiment donnant-donnant , précise-t-il.

Tu danses et tu vois ton public qui est là pour te soutenir, qui danse et qui aime ce que tu fais. Ça donne envie de continuer , ajoute celui qui a également œuvré avec le Cirque du Soleil.

Kalabanté est une troupe de cirque africaine qui a été fondée en 2007 à Montréal. Photo : Radio-Canada / Catherine Moreau

C’est pourquoi, durant le spectacle, il lance parfois des quilles aux enfants lorsqu’il jongle.

C'est de l'adrénaline pour les enfants. Ce spectacle c'est vraiment donner la vie aux enfants, mais surtout de les encourager, qu’ils sachent qu’ils peuvent le faire aussi. C'est une manière de leur montrer que rien n'est difficile si on y met de la passion et du travail , explique-t-il.

Trois instruments propres à la culture guinéenne sont mis en vedette dans le spectacle : le djembé, le doun-doun et la kora. Cette dernière est un instrument à cordes pincées originaire d’Afrique de l’Ouest qui, selon Yamoussa Bangoura, sert à garder les secrets et transmettre l’histoire africaine de génération en génération.

La kora est un instrument de musique ouest-africain à cordes pincées, composé d'un long manche et d'une calebasse tendue d'une peau. Photo : Radio-Canada / Catherine Moreau

Dans la percussion africaine, le djembé, et c'est un instrument qui donne les appels pour les danseurs ou pour les musiciens, c'est comme le lead. On a aussi les doun-doun, qui sont le cœur de la musique africaine, c'est la basse, donc tout ce qu'on fait, tout ce qu'on danse c’est sur [ce son-là] , dit l'artiste.

Les quatre représentations de Won’Ma Africa se tiennent à l’intérieur, au Manitoba Theatre for Young People, où plusieurs spectacles sont présentés jusqu’à la fin de la journée de dimanche. De nombreuses autres activités ludiques sont offertes à l’extérieur, près de la scène du CN.