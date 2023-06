Danville se lance dans un Bioblitz pour protéger sa biodiversité

Pour la première fois, Danville a accueilli le Bioblitz de l’étang Burbank. Cet événement d'échantillonnage de la biodiversité a rassemblé une trentaine de citoyens aux côtés de plusieurs spécialistes. L’objectif : identifier les espèces sur le territoire et sensibiliser la population à leur protection.

On veut vraiment prendre une photo de la biodiversité en ce moment et ensuite développer des stratégies pour conserver le milieu , explique le président de la Corporation de développement de l'étang Burbank, Benjamin Laramée.

Depuis plusieurs mois, il prépare le Bioblitz avec l’aide d'experts. Le biologiste de formation souhaite notamment identifier des espèces exotiques envahissantes pour cibler des enjeux de conservation. On sait qu’il y a une invasion des poissons rouges dans l’étang Burbank. On va essayer de voir s’il reste encore des poissons indigènes , fait-il savoir.

Malgré les changements climatiques qui pourraient compromettre la survie de certaines espèces, les organisateurs de l’événement demeurent optimistes.

La biodiversité s'effrite à l'échelle de la planète, mais je ne pense pas qu'on va avoir un constat alarmant ici , estime le biologiste Maxime Tétreault. Selon lui, le Bioblitz permettra plutôt de constater de belles surprises .

« Je pense qu'on va faire des découvertes, qu'on va savoir qu'il y a des espèces qui sont ici dont on ignorait la présence. » — Une citation de Maxime Tétreault

Participation citoyenne

Plusieurs citoyens de Danville s’étaient donné rendez-vous dans la matinée de samedi pour procéder au recensement de divers mammifères, poissons, oiseaux et rongeurs du milieu. Moi je me dis, quelle belle opportunité. Je le souhaite à tout le monde. Sérieux, wow ! , se réjouit, la participante Renée Lessard.

Selon Maxime Tétreault, le Bioblitz est une occasion pour les citoyens de s’intéresser à la nature, et donc de vouloir la préserver.

« La plupart des gens ne sont pas mal intentionnés envers la faune, mais on ne sait pas ce qu’il faut faire nécessairement pour faire attention. » — Une citation de Maxime Tétreault

Pour protéger les espèces les plus vulnérables, Benjamin Laramée recommande aux citoyens de respecter les règles des lieux naturels. [P]as de chiens, on ne nourrit pas les canards, on ne nourrit pas les bernaches , donne-t-il comme exemple.

C’est notre premier, mais ce ne sera pas notre dernier , lance pour sa part le conseiller municipal à Danville, Daniel Pitre. C’est important de le faire parce qu’au fil des années on se rend compte qu'il peut y avoir de l’évolution, comme il peut avoir [des espèces] en danger d’extinction , ajoute-t-il.

Avec les informations de Jeanne Trépanier