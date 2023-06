Début du nouveau procès pour abus sexuel d’un ancien aide-enseignant de Whitehorse

En mai 2022, William Auclair-Bellemare avait plaidé non coupable de sept chefs d'accusation au criminel portés contre lui en lien avec l’abus sexuel présumé de deux élèves de l’école primaire Hidden Valley.

William Auclair-Bellemare est entre autres accusé d'exploitation sexuelle sur une personne handicapée, d'agression sexuelle, d'attouchements sexuels et d'incitation à des attouchements sexuels sur un enfant et d'incitation à des attouchements sexuels, d'agression sexuelle et de séquestration sur un autre enfant. Ces incidents auraient eu lieu entre 2015 et 2017.

En 2020, l’homme a plaidé coupable d'agression sexuelle sur un autre enfant qui fréquentait également l'École Hidden Valley en 2019.

Ni l'école ni le département de l'éducation n'ont informé les parents ou le public de cette affaire, qui n'a été largement connue qu'à l'été 2021, lorsque CBC a fait état d'une action en justice intentée par la victime.

Depuis, quatre examens et enquêtes ont eu lieu, dont un indiquant que les parents auraient dû être avisés plus tôt par le gouvernement.

La Gendarmerie royale du Canada au Yukon a porté les accusations actuelles contre William Auclair-Bellemare à la suite du reportage de CBC et une deuxième action en justice a été intentée contre lui.

Un élève et ses parents ont aussi intenté une action en justice en août 2022 auprès de la Cour suprême du Yukon. Cette poursuite vise William Auclair-Bellemare, le ministère de l’Éducation du Yukon et la Gendarmerie royale du Canada au Yukon.

