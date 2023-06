Les portes ne veulent pas dire grand-chose ici! , lance Kelly Wilk Ricard alors qu’Owen, le petit garçon de sa meilleure amie, Erin Corrigan, vient d’entrer chez elle.

Le petit rouquin attend avec impatience de pouvoir sortir dans la cour arrière pour célébrer. Ce jour-là, toute la famille se prépare à fêter le 45e anniversaire de Kelly.

La maman d’Owen, Erin, est en train de s’apprêter dans son appartement, à l’étage du dessous. Le garçonnet en a donc profité pour monter au deuxième, chez sa tante Kaka , pour lui réclamer une collation.

C’est un peu comme mon fils. Il est arrivé plus tard dans ma vie, mais j’étais dans la salle d'accouchement quand il est né alors c’est un peu comme si c’était le mien , raconte Kelly Wilk Ricard, en berçant Owen dans ses bras.

Une maison, deux familles

Kelly Wilk Ricard et Erin Corrigan ont acheté un grand jumelé dans le quartier des Upper Beaches à Toronto pour environ 1 million $ en 2017. La maison est séparée en trois appartements répartis sur trois paliers, dont l’un est occupé par un locataire. Elle fait face à un parc et les deux amies ont même une terrasse à l’arrière. Un petit trésor qu’elles n'auraient jamais pu s’offrir seules.

Avant d’acheter la demeure avec son amie, Kelly Wilk Ricard vivait dans une maison qui tombait en ruine. Sa femme, qui avait prévu de la rénover, était décédée subitement deux ans plus tôt et la jeune mère endeuillée peinait à assumer ses nouvelles responsabilités financières et à élever son fils Ben, aujourd’hui âgé de 12 ans.

Nous faisions toutes les deux face à des difficultés quand sa femme est décédée , raconte Erin Corrigan, une thérapeute qui, dans le cadre de cet article, utilise un pseudonyme pour protéger sa vie personnelle.

Erin Corrigan, à gauche, et Kelly Wilk Ricard, à droite, sont deux mères monoparentales et copropriétaires de leur maison. Photo : Radio-Canada / Andréane Williams

J'avais vraiment besoin de quelqu’un pour m’aider à élever Owen parce que je n’y arrivais plus. [...] Erin m’a vue me démener pendant trois ans et elle m’a dit : "Ça n’a pas de sens! On doit acheter une maison ensemble!” , ajoute Kelly Wilk Ricard.

La jeune femme a donc vendu sa maison, ce qui lui a permis de verser un acompte d’un peu plus de 500 000 $ pour la nouvelle demeure. Les deux femmes ont également signé un accord de copropriété. Elles partagent l’hypothèque et les dépenses ainsi que les revenus associés à la location de leur sous-sol.

Pas facile de sortir des sentiers battus

Des projets de copropriété comme celui-là, Lesli Gaynor en voit de plus en plus. Cette représentante en vente pour l’agence immobilière Forest Hill à Toronto se spécialise dans la copropriété depuis des années. C’est elle qui a aidé Erin Corrigan et Kelly Wilk Ricard à mettre sur pied leur projet.

Quand on regarde pourquoi les mères célibataires [s’intéressent à la copropriété], c’est en partie pour briser l’isolement. Comment peut-on prendre une minute pour aller faire ses courses ou aller à la buanderie quand on est seule? C’est comme ça que les femmes commencent à s’interroger sur la manière de construire une communauté , explique-t-elle.

C’est entre autres pour cette raison que Mme Gaynor, qui est également propriétaire de l’agence spécialisée en copropriété GoCo Solutions a opté pour la copropriété il y a de nombreuses années.

À 25 ans, alors qu’elle élevait son fils seule dans un petit appartement, elle a décidé, sans trop savoir comment s’y prendre, d'acheter une propriété avec deux amies.

C’est comme ça que je me suis rendu compte que c’était très compliqué. Personne ne nous a guidées. On a obtenu une hypothèque, on a acheté une propriété et on s’est débrouillé. Tout a bien fonctionné [...], mais beaucoup de choses auraient pu mal tourner , se souvient-elle.

Lesli Gaynor est fondatrice de l'agence GoCo Solutions, qui se spécialise dans la copropriété. Photo : Radio-Canada / Andréane Williams

Sept ans plus tard, les trois femmes ont revendu la maison, ce qui a ensuite permis à chacune d’entre elles d’acheter un bien immobilier.

Aujourd’hui, dès que des clients la contactent pour un projet similaire, Lesli Gaynor s’assure toutefois qu’ils comprennent bien dans quoi ils s’embarquent.

On parle de leurs dettes, des taxes, des assurances, des nouvelles relations amoureuses qu’ils pourraient développer, [de la possibilité de développer un] handicap, des catastrophes qui pourraient survenir dans la maison. [...] On parle de tout , explique-t-elle.

« Trouver une maison est la dernière chose sur la liste. » — Une citation de Lesli Gaynor, propriétaire, GoCo Solutions

L’avocat spécialisé en copropriété, Maxime Laflamme-Leblond, recommande d’ailleurs de faire rédiger une convention d’indivision par un notaire.

C’est le contrat qui va régir les relations entre les parties qui va être publié contre l’immeuble en question. [...] Comment se sépare-t-on les charges? Si le toit est à refaire, qui paye? Comment on se sépare ces charges là et dans quelles proportions? explique-t-il.

Il rappelle aussi que les deux parties seront responsables de l’hypothèque.

Dans le cas d'une hypothèque qui serait souscrite par deux personnes [...] souvent la dette est solidaire, ce qui fait que si votre ami manque son paiement hypothécaire ou fait défaut de l'honorer, ça se peut que la banque vienne cogner à votre porte , avertit-il.

De plus en plus populaire

Erin Corrigan et Kelly Wilk Ricard sont les seules mères monoparentales à avoir concrétisé leur projet de copropriété avec les services de Mme Gaynor, mais cette dernière affirme avoir été récemment consultée par un autre groupe de cinq mères monoparentales.

L’intérêt pour la copropriété est à la hausse selon elle, notamment en raison de la popularité grandissante des maisons multigénérationnelles et la hausse des prix de l’immobilier qui rend difficile l’achat d’un premier bien pour les jeunes.

Lesli Gaynor et son partenaire d'affaires Parimal Gosai ont créé l'application Husmates, qui met en contact des étrangers à la recherche de partenaires pour acheter une propriété. Photo : Radio-Canada / Andréane Williams

Lesli Gaynor vient d’ailleurs tout juste de lancer Husmates, une plateforme similaire aux applications de rencontre comme Bumble et Hinge, pour permettre aux gens de rencontrer de futurs partenaires d’achat.

La plateforme en ligne compte déjà 600 utilisateurs et l’application entrera en fonction le 12 juin.

À la vie et à la mort… peut-être?

Attablée avec sa meilleure amie à leur table de pique-nique derrière la maison, Kelly Wilk Ricard déballe son cadeau: un livre de recettes de cocktails estivaux et une machine à maïs soufflé.

Le maïs soufflé est très important dans notre maison! , lance Erin Corrigan.

[La télésérie] Outlander, maïs soufflé, je suis prête! , ajoute Kelly Wilk Ricard.

Si les deux femmes sont heureuses de passer leurs soirées ensemble pour le moment, elles n’excluent pas de retrouver l’amour un jour.

« On ne sait pas ce que l’avenir nous réserve. » — Une citation de Kelly Wilk Ricard

Si l’une d’entre elles souhaitait se retirer du projet et vendre sa part de la maison, l’autre aurait la priorité pour la racheter, comme le stipule leur accord.

Mais pour le moment, ni l’une ni l’autre n’envisage cette option.

Nous louerions probablement l’appartement et garderions les choses comme elles sont actuellement , explique Erin.

Et quand nous serons vieilles, nous reviendrons ici , ajoute Kelly.

Peut-être que tu ne seras plus allergique et que nous pourrons vivre avec nos chats! , lance Erin à la rigolade.