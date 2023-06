Alberta : les flammes à moins de 2 km d’Edson, les autorités sur le qui-vive

Les autorités sont une fois de plus en état d’alerte en Alberta au lendemain de l’évacuation d’Edson. Le feu de plus de 130 000 hectares qui la menace n’est plus qu’à 1,5 kilomètre de la municipalité.

Ce feu est une bête , a prévenu le maire Kevin Zahara. Même avec toutes les ressources dont nous disposons et celles [qui arrivent d’ailleurs dans la province], nous ne serons peut-être pas capables de répondre adéquatement à ce qui pourrait se produire aujourd’hui.

De puissants vents du sud-est, de même que des températures avoisinant les 30 degrés Celsius et un très faible taux d’humidité devraient à nouveau provoquer des conditions extrêmes samedi après-midi.

Le feu, qui brûle depuis plus d’un mois déjà, fait partie de ce que Alberta Wildfire appelle le complexe Pembina. Certaines portions du brasier ont progressé de près de 30 kilomètres au cours des dernières 24 heures.

L’autoroute 16, qui relie Edmonton à Jasper, est fermée dans les deux directions à la hauteur d’Edson.

Le comté de Yellowhead exhorte donc ses résidents à respecter l’ordre d’évacuation émis vendredi soir. C’est le temps de partir , a martelé le maire du comté, Wade Williams. Nous ne savons pas dans quelle direction ce feu va se diriger ou à quelle vitesse il va se propager.

Plus d’une centaine de pompiers combattent présentement les flammes au sud d’Edson. Nous allons probablement construire de nouvelles lignes coupe-feux avec de la machinerie lourde pour tenter de ralentir la propagation des flammes , indique Melissa Story, agente de communication pour Alberta Wildfire.

Les résidents ont été invités à s'inscrire au centre d’exposition d’Edmonton, qui a à nouveau été converti en centre d’évacuation. L’ambiance est assez sombre, les gens aimeraient être ailleurs évidemment , explique Gerry Clark, coordinateur des équipes d’urgence pour la Ville d’Edmonton.

La vaste majorité des quelque 8000 résidents d’Edson ont cependant choisi de passer la nuit ailleurs. Seulement 42 d’entre eux ont dormi au centre d’évacuation.

Temps chaud et sec

L’Alberta et une bonne partie des prairies est sont sous l’effet d’un anticyclone qui empêche l’arrivée de la pluie.

La température maximale moyenne à ce temps-ci de l’année à Edson est de 19°C avec un minimum de 6°C. Nous attendons un maximum de 29°C aujourd’hui, donc 10 degrés au-dessus de la normale , explique le météorologiste pour Environnement Canada Brennan Allen.

Un front froid est cependant attendu au cours des prochaines heures, ce qui pourrait amener des températures plus fraîches. Ce changement de masse d’air pourrait cependant apporter des vents encore plus forts et déclencher des orages.

En milieu d’après-midi samedi, l’Alberta comptait 75 feux dans sa zone de protection forestière, dont 25 n’étaient pas maîtrisés.

En plus d’Edson et de ses environs, des ordres d’évacuation demeurent en vigueur pour la communauté de Fort Chipewyan et pour un secteur du comté de Greenview.

Avec les informations d'Emmanuel Prince-Thauvette et Madeleine Smith