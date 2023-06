Évacuations : une situation difficile pour les membres de la communauté d’Oujé-Bougoumou

Vous savez, quand notre maison est menacée par le feu et la fumée et qu'on nous dit de partir, je pense que tout le monde vit un moment difficile. Certaines personnes sont plus stressées et ont plus peur, mais nous faisons tout ce que nous pouvons pour les garder en sécurité [...]. Maintenant ça fait quatre jours que nous sommes ici. Tout le monde se sent un peu plus reposé. Mais nous avons vraiment hâte de retourner à la maison , a lancé Lance Cooper, vice-chef d’Oujé-Bougoumou, rencontré au Cégep de Chicoutimi.

Le vice-chef d'Oujé-Bougoumou, Lance Cooper. Photo : Radio-Canada

Soutien

Le Centre Mamik, qui vise à soutenir la communauté autochtone de la région, s'est assuré de donner le soutien nécessaire aux membres de la communauté pour faciliter leur arrivée dans la région. De nombreux produits et services ont été mis à la disposition des évacués.

En plus de nos équipes d'animation, on avait aussi des équipes d'intervenants qui sont allés sur les lieux au cégep offrir des services et de l'accompagnement pour s'assurer que les éléments seraient culturellement sécurisants et pertinents. On avait des animateurs spirituels aussi parce qu'il y a des aînés pour qui cela a été beaucoup plus difficile comme transition. Il y en a qui ont passé leur vie en communauté, qui baignent dans les éléments culturels et traditionnels au quotidien a expliqué François Fortin, coordonnateur des services en éducation Centre Mamik Saguenay.

« C'est difficile pour nous tous d'être loin de la communauté parce qu’Oujé-Bougoumou c'est notre maison, notre lieu sûr. » — Une citation de Lance Cooper, vice-chef d’Oujé-Bougoumou

Certains membres de la communauté, en collaboration avec le Centre Mamik, ont organisé des activités pour permettre aux gens de se changer les idées.

Il y a des activités pour les plus vieux, pour les adultes, les adolescents... Les enfants en ce moment sont au zoo. Hier, les adolescents sont allés jouer au paintball et d'autres iront au golf , a fait valoir Lance Cooper, un résident d’Oujé-Bougoumou.

François Fortin, coordonnateur de l’éducation au Centre Mamik Saguenay. Le centre soutient beaucoup la communauté qui est évacuée depuis mercredi. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Morissette

Une résilience saluée

La Ville de Saguenay souligne l'autonomie et la résilience de la communauté qui s'est bien adaptée à la situation.

Ça se passe bien. C'est sûr que c'est un centre d'hébergement d'urgence donc on n'a pas le confort de la maison, mais les gens sont très patients et très tolérants. C'est une communauté qui est tissée serrée, qui ont beaucoup de services , a expliqué Luc-Michel Bellet, chef de la Division arts, culture et bibliothèques.

Les efforts se multiplient pour rendre le séjour des évacués le plus confortable possible, en attendant qu'ils puissent rentrer à la maison

D'après un reportage de Gabrielle Morissette