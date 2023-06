Le Conseil de l’Université de Moncton s’est réuni samedi au campus de Shippagan.

Un des sujets à l’ordre du jour était la réflexion à propos d’un potentiel changement de nom de l’institution.

Le Comité de l'Université de Moncton en pleine séance de travail, samedi à Shippagan. Photo : Radio-Canada / Mario Mercier

Un sujet chaud qui est mené depuis quelques mois par la cabale d’un comité de citoyens qui désire un changement d’appellation pour l’institution.

Nous avons, depuis ce temps-là, fait beaucoup de contact avec des personnes qui pourraient nous donner des rapports que l'on recherche pour les membres du conseil , a révélé le président du comité, Denis Mallet.

Mais pour l’identité de ces personnes, il faudra attendre.

« Les démarches vont assez bien actuellement. Je pense que d’ici quelque temps, on devrait être en mesure de faire une annonce pour confirmer la nomination de ces personnes qui vont faire cette étude. » — Une citation de Denis Mallet, président du Comité de l'Université de Moncton

En avril, l’Université de Moncton avait avancé la date du mois d’octobre 2023 pour qu’un rapport informatif sur la question du changement de nom soit déposé.

Denis Mallet, président du Comité de l'Université de Moncton. Photo : Radio-Canada / Mario Mercier

Le comité citoyen pour le changement de nom de l’Université de Moncton devra encore attendre alors qu’on souhaitait que des personnes soient désignées pour piloter le dossier à cette réunion du conseil.

La porte-parole du groupe se dit préoccupée par les délais. Selon Lise Ouellette, le comité devra passer en deuxième vitesse.

On souhaite collaborer avec l’équipe de l’Université. Maintenant, devant les délais, c’est certain que nous allons peut-être accélérer notre travail à ce niveau-là pour alimenter le mieux possible l’équipe de l’Université et la réflexion à la fois de la communauté et du conseil aussi , soutient-elle.

D’après un reportage de Mario Mercier