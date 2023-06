La lutte fait son retour à Matane

Les spectateurs auront l'occasion de voir en action plusieurs lutteurs et lutteuses de renom au Québec, dont Marko Estrada, Benjamin Tull, Zak Patterson ainsi qu’Azaelle, sous la gouverne du gérant Claude Maloon.

Ça va être tout un happening , lance l’un des promoteurs du combat, Denis Gauthier. Lui et son collaborateur, Nelson Gagnon, sont connus à Matane pour l’organisation de l’événement En septembre, Matane est hockey.

En tout, sept combats de lutte seront présentés durant la soirée. Il y a un combat féminin, deux combats en double et quatre combats simples , précise M. Gauthier.

Le combat féminin met en vedette les lutteuses McKenrose, Vlada et Azaelle.

Azaelle lutte depuis 2014 et est dans les rangs de la NSPW depuis 2019. (Photo d'archives) Photo : Native Photographie

Selon les promoteurs, la population a répondu présente pour l’événement. Environ 700 billets ont été vendus.

Il y a des gens de Sainte-Anne-des-Monts, d’Amqui, de Rimouski qui vont être à Matane [samedi] soir , indique Denis Gauthier.

Le promoteur se dit emballé de pouvoir accueillir les lutteurs de la NSPW . C’est fou , dit-il. Ce sont des athlètes ces gars-là et on est content qu’ils aient accepté de venir à Matane.

Les lutteurs de la NSPW , qui prennent part à des combats un peu partout au Québec, croient remarquer un engouement pour la lutte. Et selon eux, leur organisation se démarque.

La NSPW c’est le porte-étendard de la lutte au Québec présentement. Pour les curieux qui veulent voir ce que le produit québécois a à offrir en ce moment, je pense que [la NSPW ] est la référence de ce qui va se rapprocher le plus de ce qui se fait au Québec , explique pour sa part le lutteur Benjamin Tull.

La NSPW se démarque par son alignement de lutteurs qui rappellent les lutteurs d’avant, un peu plus en forme, il y a un peu plus de crédibilité, le spectacle est bon et il y a toujours une foule présente , ajoute Marko Estrada.

Marc Roussel, alias Marko Estrada, lutteur de la NSPW (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Steve Breton

Une finale qui promet

[Le rôle] de manager c’est essentiellement de faire continuer les histoires et faire réagir la foule , explique le gérant Claude Maloon, alter ego de Claude Malouin, qui évolue dans le monde de la lutte depuis 2007.

Le gérant a d'ailleurs su faire réagir les Matanais : l’intrigue principale de cette soirée n’est nulle autre que le défi lancé par Claude Malloon au député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé.

Je vais me trouver un lutteur, toi tu te trouves un lutteur et on va s’affronter dans la grande finale , a-t-il dit en interpellant l’élu dans une vidéo réalisée en sa compagnie.

Durant ce combat final, le champion Mark Estrada tentera de défendre son titre face à Léo Sunshine Harvey. Le député de Matane-Matapédia a accepté la proposition de son rival.

Je suis un député qui ne se prend pas trop au sérieux et qui aime vivre ce genre d’émotions avec ses concitoyens, alors c’est sans prétention. Et, c’est surtout que la lutte c’est une passion d’enfance! J’aimais beaucoup aller voir les galas de lutte au centre sportif de Matane quand j’étais plus jeune , explique-t-il.

« J’aurai surtout des choses à dire [samedi] soir pour faire respecter l’honneur de la ville de Matane. » — Une citation de Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia

Le gala de lutte se tient samedi, à 20 h, à Matane au Colisée Béton-Provincial.

La North Shore Pro Wrestling reviendra en Gaspésie cet automne, soit le 29 septembre à l’Hostellerie Baie Bleue de Carleton-sur-Mer.

Avec les informations d’Émilie Gagné