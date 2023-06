Des personnes handicapées réclament la fin de la grève des autobus de la vallée du Fraser

Rassemblées dans la ville de Mission, une vingtaine de personnes ont pris part à une manifestation pour dénoncer la situation qui a de lourdes conséquences sur les individus en situation de handicap, notamment.

Dans notre groupe, il y a des gens qui ne peuvent pas se rendre à leurs rendez-vous, qui ne peuvent pas se rendre aux rencontres du groupe ou qui ne peuvent pas voir leurs amis parce qu'ils n’ont que l’autobus comme moyen de transport et que les taxis coûtent cher , explique Bryce Schaufelberger, président de l’organisme Mission Self Advocacy Group.

Le regroupement est composé de personnes ayant des déficiences intellectuelles et est à l'origine du rassemblement.

Isolement et dépendance d'autrui

Vivant lui-même avec un handicap, Bryce Schaufelberger explique qu’il dépend dorénavant de ses travailleurs sociaux qui le conduisent au travail.

« C’est contrariant, c’est frustrant, parce que je dépends d’eux. [...] Et nous ne sommes pas indemnisés pour tout cela. » — Une citation de Bryce Schaufelberger, président de l’organisme Mission Self Advocacy Group

Bryce Schaufelberger indique que la grève nuit aux gens qui tentent de sortir de la pauvreté et de l'isolement. Pour l’instant, les personnes sont isolées chez elles. Elles ne peuvent pas se déplacer [pour aller travailler] , précise-t-il. Il qualifie la situation de « déplorable » dans la région de la vallée du Fraser.

L’organisme Mission Self Advocacy Group déplore que des gens ne puissent se rendre à leurs rendez-vous ou à leur travail en raison de l'interruption des transports en commun qui dure depuis près de 12 semaines. Photo : Radio-Canada / Janella Hamilton

Ça fait trop longtemps que ça dure

La grève des chauffeurs d’autobus dure depuis le 20 mars dernier et oppose la section locale 561 du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) à l’employeur First Transit. First Transit est un sous-traitant privé de la société de transport BC Transit, qui opère en dehors du Grand Vancouver.

Le syndicat revendique entre autres un régime de retraite subventionné par l’employeur, des horaires plus réguliers et une augmentation de salaire de 32 % qui, selon le syndicat, mettrait les employés sur un pied d'égalité avec les autres travailleurs des transports en commun du Grand Vancouver.

Bryce Schaufelberger comprend la situation des chauffeurs. Ils méritent cette augmentation, mais ça fait trop longtemps que ça dure. Nous ne pouvons pas continuer ainsi , indique-t-il.

Jeudi dernier, le ministre du Travail de la Colombie-Britannique, Harry Bains, a nommé Vince Ready comme médiateur spécial dans ce conflit de travail.

Un médiateur d’expérience

Vince Ready est un médiateur très apprécié des syndicats, des entreprises et du secteur public, et je suis convaincu qu'il fera tout ce qui est en son pouvoir pour aider les parties à mettre fin à ce conflit de travail , a déclaré le ministre dans un communiqué.

Le médiateur Vince Ready travaillera avec la section locale 561 du SCFP et l’employeur First Transit pour trouver une solution à la grève des transports en commun dans la vallée du Fraser. Photo : The Canadian Press / Darryl Dyck

Vince Ready a entre autres agi comme médiateur dans la plus longue grève des transports de l’histoire de la Colombie-Britannique qui a affecté la région Sea-to-Sky entre janvier et juin 2022.

Selon le site web de l’Association des arbitres de la Colombie-Britannique, il a mis sur pied son cabinet en 1982 et a depuis été nommé arbitre ou médiateur dans plus de 600 conventions collectives. Il a également arbitré plus de 7000 conflits de travail et commerciaux au Canada.

Dans le cas du conflit de travail de la vallée du Fraser, le médiateur travaillera avec les parties impliquées pendant 10 jours au maximum pour trouver une solution à la grève en cours.

Si un accord ne peut être trouvé dans ce délai, [le médiateur] émettra des recommandations pour mettre fin au conflit, les deux parties disposant de cinq jours pour accepter ou rejeter les recommandations , précise le communiqué du ministre Harry Bains.