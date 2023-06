La lutte contre le feu se poursuit à Normétal

En point de presse sur la route 111 Nord, au barrage policier qui contrôle l’accès à Normétal et à Saint-Lambert, les autorités locales ont fait le point sur la situation, samedi.

L’incendie hors de contrôle a déjà brûlé plus de 8300 hectares de forêt, mais il n’a toujours pas causé de dommages matériels aux résidences, ni aux infrastructures municipales.

Les élus municipaux ont d’abord voulu rassurer leurs citoyens. Ils sont plus de 1000 évacués depuis plusieurs jours, une décision qui n’a pas été prise à la légère, ont-ils insisté.

« Pour l’instant, tout va très bien, on prend soin de vos maisons. Il y a des grosses équipes qui travaillent pour éloigner le feu le plus possible » — Une citation de Ghislain Desbiens, maire de Normétal

Ghislain Desbiens, maire de Normétal. Photo : Radio-Canada / Frédéric Pépin

Sa consoeur de Saint-Lambert, Diane Provost, a indiqué à ses citoyens que des équipes bénévoles effectuent des vigies afin de s’assurer que personne n’entre sur le territoire et surveiller les maisons.

Lâchez pas tout le monde, nous autres on ne vous lâche pas. On fait des 12, des 16, des 18 heures, on se relaie constamment, on est tout le temps là. Moi, je suis évacuée, je ne dors même pas chez moi, je suis à peu près dans la même situation que tous les citoyens de Saint-Lambert , a-t-elle affirmé.

Le périmètre n’a pas changé

Profitant d’une météo plus favorable depuis deux jours, avec une humidité relative plus élevée, des températures plus basses et moins de vent, l’équipe de 74 pompiers au sol retient le feu aux portes de Normétal et de Saint-Lambert. Ils reçoivent le soutien de quatre hélicoptères.

L’incendie est attaqué sur trois fronts, des tranchées sont creusées avec l’aide de machinerie et l’objectif principal demeure de protéger les communautés, a assuré Bruno Pelletier, qui dirige l’équipe de gestion de feux majeurs du Nouveau-Brunswick.

Ce qu’on fait, c’est qu’on construit une ligne d’arrêt, soit par machinerie lourde, ou par boyau d’arrosage. Le périmètre n’a pas grossi, donc c’est toujours à 500 mètres de Normétal. Le feu n’a pas vraiment traversé nos lignes qu’on a construites, que la SOPFEU a construites , a expliqué M. Pelletier.

Bruno Pelletier s'adresse aux médias, en compagnie de Jaclin Bégin et Normand Lagrange de la MRC Abitibi-Ouest, du maire Ghislain Desbiens de Normétal et de la mairesse Diane Provost de Saint-Lambert. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Une ligne d’arrêt pouvant aller jusqu’à 10 mètres de largeur a été aménagée tout autour de Normétal. Les équipes s'affairent maintenant à faire des travaux similaires près du lac Pajegasque entre Normétal et Val-Paradis.

Il faudra être patient

Martin Racette et sa famille ont été évacués de Val-Paradis de façon préventive, dimanche dernier. Ils habitent dans une roulotte dans la famille de sa conjointe.

Ça se tolère, mais on a hâte que ça finisse. On regarde le positif. Les enfants prennent ça pour des vacances, ils s’amusent avec les cousins et les cousines , a-t-il confié.

Tout comme lui, de plus en plus d’évacués ont hâte de rentrer à la maison. Mais il leur faudra encore être patient selon Normand Lagrange, directeur général de la MRC Abitibi-Ouest.

Martin Racette, évacué de Val-Paradis avec sa famille depuis maintenant une semaine. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

À court terme, c’est certain qu’on ne peut pas envisager un retour à la maison pour Saint-Lambert et Normétal. Le feu est quand même aux portes de Saint-Lambert et Normétal. Là, il est calme, mais on ne sait pas. La situation actuelle ne nous permet pas, il n’y a rien qui nous permette de faire une évaluation à court terme. Alors, on souhaite que les gens puissent revenir le plus rapidement possible , a-t-il affirmé.

Dans sa mise à jour sur la situation des feux de forêt dans la province, le ministre de la Sécurité publique François Bonnardel a aussi invité les gens à être patient. Selon lui, les 48 prochaines heures seront déterminantes.

Lebel-sur-Quévillon en mode protection

À Lebel-sur-Quévillon, les feux continuent aussi de menacer la ville. Les deux incendies actuellement hors de contrôle couvrent plus de 137 000 hectares. Les feux sont attaqués par des pompiers forestiers et des combattants, alors qu’on effectue aussi des travaux pour une ligne d’arrêt autour de la ville et pour élargir le contour de protection de l’usine Nordik Kraft.

Les deux feux de forêt du secteur de Lebel-sur-Quévillon ont fusionné pour n'en faire qu'un. Photo : Radio-Canada

Toutes les municipalités de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec rappellent à leurs citoyens de respecter les interdictions d’aller en forêt.

Des avertissements de smog sont également en vigueur jusqu’à dimanche, en raison de la dégradation de la qualité de l’air entraînée par la fumée des incendies.