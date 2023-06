Des Premières Nations veulent la modernisation du paiement des annuités issues des traités

Depuis mercredi, des dizaines de membres des Premières Nations du Manitoba perçoivent à La Fourche à Winnipeg les paiements des annuités issues des traités, mais le montant de 5 $ par personne semble inadapté, et les communautés demandent au fédéral de tenir compte du coût de la vie.

Le paiement à La Fourche se poursuivra jusqu'à mardi prochain, sauf le week-end. Les paiements d'annuités peuvent également être reçus par dépôt direct ou par courrier.

Plusieurs personnes qui n'ont pas touché leurs paiements depuis le début de la pandémie de COVID-19 se sont rendues sur les lieux.

De longues files d'attente à La Fourche à Winnipeg pour le paiement des annuités découlant de traités. Photo : Radio-Canada / Prabhjot Singh Lotey

Chaque année, le gouvernement fédéral verse des paiements de 5 $ aux Indiens inscrits qui ont signé les 11 traités avec la couronne de 1871 à 1921. Seuls les citoyens du Traité 9 en Ontario, reçoivent 4 $.

Mais depuis leur création, les paiements de 5 $ n'ont pas été augmentés ou ajustés à l’inflation.

Jeudi, Brittany Barnet qui est venue avec son conjoint et ses enfants a déclaré qu'une augmentation des paiements bénéficierait à de nombreuses familles qui font face à l'inflation croissante.

Le coût de l’épicerie augmente , fait-elle remarquer.

Kayla Porteous, une autre femme autochtone qui a attendu pendant de longues heures avec ses enfants pense que le paiement annuel aurait dû être augmenté depuis longtemps.

Selon elle, 5 $ n'est pas réaliste en 2023. Cela signifierait qu’il faut juste le dépenser simplement pour un repas , affirme-t-elle.

En 2021, un peu plus de 127 000 Manitobains ont été recensés comme ayant le statut d'Indien inscrit ou issu d'un traité, selon Statistique Canada.

La plupart des paiements des annuités découlant de traités sont faits en argent comptant durant des séances dans les communautés des Premières Nations et les centres urbains, à l'intérieur ou à l'extérieur des communautés. Ces séances sont coordonnées par les Premières Nations signataires de traités et les bureaux régionaux de Services aux Autochtones Canada (SAC). Source: Services aux Autochtones Canada

Vers un modèle de paiement basé sur les terres ?

Face aux discussions que suscitent ces paiements jugés insuffisants, un groupe de travail composé de leaders autochtones et non autochtones s’était réuni en 2019 pour étudier la façon dont les annuités peuvent être améliorées.

La coprésidente du groupe Sheila Jones affirme que les paiements d'annuités étaient censés autonomiser les familles des Premières Nations lorsque les traités ont été signés, mais elle estime que les 5 $ en 2023 ne donnent pas beaucoup d'autonomie .

Selon ses calculs, si le paiement de 5 $ avait été ajusté à l’inflation depuis la signature du Traité 1 en 1871, l’annuité serait d'environ 115 $ en 2023.

Le groupe de travail souhaite que les annuités utilisent désormais un modèle de paiement basé sur les terres. Selon le site web du groupe, une telle façon de faire permettrait de reconnaître la valeur des terres cédées par les peuples autochtones au Canada.

Nous avons proposé une fourchette entre 7500 et environ 9000 $ par personne et par an, donc c'est une différence assez importante.

Sheila Jones croit qu’une mise à jour du paiement d'annuité serait un changement majeur et donnerait aux peuples des Premières Nations plus d'autonomie sur leur vie.

Avec les informations de Ozten Shebahkeget