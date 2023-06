Le Relais pour la vie : plus de 110 000 $ amassés à Sherbrooke

C’est le "fun" de pouvoir annoncer un aussi gros montant. Faut se dire que Sherbrooke c’est un relais pour la vie, mais il y en a partout au Québec , lance Marie-Pier Labonté du comité de l'événement.

Comme chaque année, le premier tour de piste sera mené par les porteurs d'espoir , les personnes qui ont survécu à un cancer. S’ensuit une cérémonie de luminaires pour rendre hommage à celles qui ont été emportées par la maladie.

Parmi les participants, on compte notamment des proches de victimes, des combattants et des gens en rémission.

« C’est difficile de ne pas connaître une personne qui est touchée par [le cancer] ou qui ne connaît pas quelqu’un qui est touché par ça. Alors, je trouve que c’est une super belle cause. » — Une citation de Marie-Pier Labonté

Les participants marcheront de 18h à minuit dans le parc Jacques-Cartier près du Lac des Nations. La formule qui avait été testée l’an dernier est de retour.

Des fonds importants pour la recherche

Les fonds recueillis servent notamment à la sensibilisation, au financement de projets de recherche et au soutien aux personnes atteintes d'un cancer, explique Marie-Pier Labonté. On en prendrait toujours plus parce que ça coûte cher la recherche. Et il y a beaucoup de gens qui ont le cancer qui ont besoin de soutien , poursuit-elle.

Il y a eu une baisse des fonds lors de la pandémie, mais Marie-Pier Labonté est confiante que la tendance reprenne. Photo : Radio-Canada / Delphine Belzile

Selon la Société canadienne du cancer, environ deux personnes sur cinq obtiennent un diagnostic au cours de leur vie.

L'an dernier, le Relais pour la vie à Sherbrooke avait permis d'amasser 107 000 $ pour la Société canadienne du cancer.