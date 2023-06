Je n’ai pas peur du feu, parce que mon père va le combattre , soutient Iris Kochea, 10 ans, qui fait partie des 11 membres du groupe rassemblé au terrain de camping. Ils s'y trouvent depuis leur évacuation de Samba K'e le 31 mai.

Des résidents de Fort Simpson leur ont offert l'hospitalité, mais ils ont décidé de rester en famille, ensemble, au terrain de camping.

Sharon Kochea, la mère d’Iris, indique que son mari les contacte tous les jours pour leur confirmer qu’il est en sécurité. Il nous manque, mais on va bien. Tant qu’on peut se joindre, on ira bien , a-t-elle affirmé.

Selon la dernière mise à jour de l'incendie de forêt vendredi, le brasier qui menace Sambaa K’e se trouve toujours à 10 km de la communauté de moins de 100 habitants.

Il est toujours considéré comme non maîtrisé et a détruit deux chalets. Une maison a également été endommagée dans les efforts des équipes déployées pour le maîtriser.

Aux Territoires du Nord-Ouest, la superficie du feu était alors estimée à 265 000 hectares, soit l’équivalent de 25 fois la superficie de Yellowknife et trois fois celle de Calgary, en Alberta.

C’est sans compter la surface que le feu a brûlée au sud de la frontière avec la Colombie-Britannique.

De l'aide de la communauté de Fort Simpson

Lyla Pierre, qui fait également partie du groupe d'évacués, indique que des gens viennent quotidiennement au terrain de camping pour s’assurer qu’ils se portent bien. Ils leur offrent du ravitaillement et des informations sur l’avancée de l’incendie de forêt.

Des habitants de Fort Simpson leur ont également apporté des tentes, des chaises et du matériel de cuisine. Ils sont tellement généreux de nous prêter tout ça, les gens sont vraiment gentils , dit-elle.

En évacuant à la hâte la communauté, Lyla Pierre n’a pu apporter avec elle que quelques vêtements pour ses trois filles et elle. La mère de famille pense aujourd’hui à tout ce qu’elle a laissé derrière.

On espère le meilleur et on essaye de ne pas penser au pire , soutient de son côté Branda Jumbo. C’est la deuxième fois qu’elle est évacuée en un mois, après avoir dû quitter Hay River, le mois dernier, où elle voyageait, à cause d’un feu de forêt.

« Je me sens juste déplacée et perdue, ma maison me manque. » — Une citation de Brenda Jumbo, évacuée de Sambaa K’e

Brenda Jumbo dit prier tous les jours, parce que c’est la seule chose qu'elle peut faire à présent.

Avec les informations de Nathalie Pressman