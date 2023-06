La Coalition pour l’équité salariale du N.-B. est prête à maintenir la pression politique

D’ici aux prochaines élections provinciales prévues en 2024, la Coalition pour l’équité salariale du Nouveau-Brunswick continuera de pousser en faveur d'une loi sur l’équité salariale pour le secteur privé et poursuivra ses efforts pour que le gouvernement exige plus de transparence des employeurs.

La Coalition pour l’équité salariale du Nouveau-Brunswick a établi ses priorités pour la prochaine année lors de son assemblée générale annuelle, samedi matin.

La vice-présidente francophone de la Coalition pour l'équité salariale du N.-B. Audrey Gagnon. Photo : Radio-Canada

« Ça presse parce qu'on ne peut pas dépendre de la volonté de nos employeurs malheureusement » — Une citation de Audrey Gagnon, vice-présidente francophone de la Coalition pour l'équité salariale du N.-B.

La Coalition compte exercer de la pression sur le gouvernement provincial pour qu’il ajoute des clauses dans ses normes d’emploi qui assureront plus de transparence salariale le plus tôt possible.

Selon les membres, il y aurait davantage de transparence si tous les employeurs du secteur privé et public étaient obligés de révéler les salaires dans leurs offres d’emploi.

La Coalition demande aussi au gouvernement provincial de créer une clause pour que les employeurs n’aient pas la permission de demander à leurs employés de cacher leurs salaires de leurs collègues.

La directrice générale de la Coalition pour l'équité salariale du N.-B. Johanne Perron. Photo : Radio-Canada / Isabelle Arseneau

C’est tellement tabou. Si on ne sait pas comment nos collègues font, comment peut-on savoir si on est payés de façon juste? , interroge la directrice Johanne Perron.

La Coalition se prépare aux élections

Pendant les mois à venir, la Coalition compte se promener un peu partout dans la province pour sensibiliser et mobiliser la population aux enjeux d’équité salariale.

On est non-partisans, alors peu importe qui se retrouve au pouvoir, on est ouvert à travailler avec eux en espérant qu'ils voient le bénéfice de tous dans ce travail , explique Audrey Gagnon.

Les membres de la Coalition affirment qu’ils seront à l’écoute des promesses de chaque parti politique en ce qui concerne leur volonté de créer une loi qui encadre l'équité salariale dans le secteur privé.

Un pas dans la bonne direction

La Coalition pour l’équité salariale a aussi profité de son assemblée générale annuelle pour souligner ses réalisations au niveau des salaires dans le secteur des soins et des services de garde qui ont augmenté au cours des deux dernières décennies.

Johanne Perron explique qu’en une vingtaine d’années, le salaire pour le secteur des soins est passé du salaire minimum à près de 20$ l’heure et celui du secteur de garde à près de 25$ l’heure.