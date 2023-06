Des milliers d’hectares de forêt ont brûlé à l’est de Senneterre

Senneterre, la troisième municipalité du Québec en matière de superficie, déplore la perte de centaines de milliers d'hectares de forêt depuis quelques jours.

La mairesse Nathalie-Ann Pelchat dit qu'il est difficile pour le moment de faire un bilan précis, mais elle s'attend à des pertes de très grande ampleur pour l'industrie forestière.

C'est difficile d'avoir les chiffres exacts parce qu'on a un chiffre qui est sorti il n'y a pas longtemps. On parle d'environ 400 000 hectares de forêt brûlée en lien avec les feux qui touchent le Nord, donc près de Lebel-sur-Quévillon, mais ce sont des données avec les gros feux au nord et également tous ceux à l'est, mais [ce sont] les plus gros feux, ça ne touche pas les petits foyers qui brûlent à l'est de Senneterre , dit la mairesse.

C'est des centaines de milliers d'hectares qui ont brûlé sur notre territoire. Ce sont nos gens qui connaissent bien la forêt [...] qui sont capables d'avoir une idée de l'ampleur, mais on sait que si c'est gros, c'est très gros comme perte au niveau de l'industrie forestière , se désole la mairesse Pelchat.

La carte de la SOPFEU montre de nombreux feux de forêt sur le territoire de Senneterre. Photo : Carte Sopfeu

Nathalie-Ann Pelchat s'attend aussi à ce qu'il y ait des pertes de machinerie forestière et de camps de chasse appartenant à des citoyens.

Elle invite par ailleurs les citoyens à éviter de se rendre sur les plans d'eau pour permettre aux avions de la SOPFEU de s'y approvisionner en eau en toute sécurité.