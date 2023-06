L’Î.-P.-É. cherche à favoriser la venue d’infirmières formées à l’étranger

L’Île-du-Prince-Édouard prend des mesures pour qu’il soit plus rapide et plus facile d’embaucher des infirmières formées à l’étranger. Le but est de corriger une pénurie continue de main-d’œuvre dans tout le système de soins de santé.

Le nouveau programme, annoncé vendredi par le ministère de la Santé et du Mieux-être, vise à accélérer la reconnaissance des titres de compétences des infirmières formées à l’étranger de sept pays différents, soit les Philippines, les États-Unis, l’Inde, le Royaume-Uni, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et le Nigeria.

Les infirmières formées dans ces pays qui viennent à l’Île-du-Prince-Édouard pourraient travailler avec une licence provisoire avec une autre infirmière autorisée jusqu’à ce qu’elles aient terminé une période de formation pratique, puis passer leur test pour obtenir une licence. La formation durerait de trois à quatre mois.

Le ministre de la Santé et du Mieux-Être de l'Î.-P.-É., Mark McLane. Photo : CBC

À partir de ce moment-là, le Collège des infirmières et sages-femmes autorisées de l’Île-du-Prince-Édouard soutient qu’une décision sur l’autorisation sera ensuite prise dans deux semaines. Le collège a mentionné que le processus prenait auparavant plus d’un an.

Le ministre Mark McLane affirme qu’il n’y a pas d’échéancier pour la mise en œuvre complète du projet.

Près de 270 postes vacants en avril

À la fin d’avril, Santé Î.-P.-É. avait 269 postes vacants pour les infirmières autorisées. Elle a embauché 42 infirmières de la promotion de l’UPEI cette année.

Selon un rapport récent du gouvernement sur les ressources humaines en soins de santé, l’Île-du-Prince-Édouard a besoin d’un certain nombre d’infirmières autorisées remplaçantes par année.

L’annonce du programme survient alors que des centaines d’infirmières et d’infirmiers de la Fédération canadienne des syndicats d’infirmières et d’infirmiers ont organisé un rassemblement à Charlottetown pour sensibiliser la population aux pénuries de personnel à l’échelle nationale.

Des centaines d’infirmières et d’infirmiers de la Fédération canadienne des syndicats d’infirmières et d’infirmiers ont organisé un rassemblement à Charlottetown pour sensibiliser la population aux pénuries de personnel à l’échelle nationale. Photo : CBC

Ils ont tenu ce qu’ils ont appelé un die-in au parc Confederation Landing, où ils ont posé sur le terrain pour illustrer ce qu’ils ont dit l’effet des pénuries de personnel peut avoir sur les infirmières et les patients.

Vendredi, à l’Assemblée législative, le chef du Parti vert, Peter Bevan-Baker, a déclaré que la province devrait travailler à devenir plus autosuffisante en ce qui concerne les soins infirmiers, tandis que le chef de l’opposition, Hal Perry, a critiqué les incitatifs de la province pour l’embauche et la rétention d’infirmières.

Le mois dernier, Santé Î.-P.-É. a ratifié une nouvelle entente de quatre ans avec le Syndicat des infirmières et infirmiers de l’Île-du-Prince-Édouard, qui prévoit des augmentations de salaire et de nouvelles mesures incitatives pour le travail de fin de semaine et de nuit, ainsi qu’une prime pour les postes à temps plein.