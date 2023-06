Le feu de forêt de La Doré maintenant maîtrisé

Au niveau de Notre-Dame-De-Lorette, le feu est contenu, a assuré la porte-parole de la SOPFEU , Josée Poitras. Ce qu'on va faire aujourd'hui [samedi], plus d'une trentaine de pompiers forestiers, des combattants vont sur le terrain pour tenter la maîtrise. La météo nous aide beaucoup parce que ça abaisse l'intensité et le feu, donc, réagit très peu sur le terrain. Alors, on serait en mesure, peut-être, de le maîtriser au cours des prochaines heures, ou sinon demain.

La SOPFEU continue aussi de travailler sur le feu 275 de La Doré. Un contingent de pompiers français a pris la route pour s’y rendre, samedi matin. Les pompiers français n'ont pas besoin de formation, a ajouté la porte-parole. Ils sont déjà formés, sauf qu’ils ont besoin d'informations concernant nos techniques de combat. Puis la configuration du terrain.

Un contingent français se dirigeait mardi vers La Doré. Photo : Radio-Canada / Catherine Paradis