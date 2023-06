Au cœur des retrouvailles de l’École secondaire Hanmer

Avec l’arrivée de la COVID au mois de mars 2020, c’est là où on a dû reporter, reporter, reporter. On a reporté trois ans et nous voici , raconte Pierre Riopel qui s’était joint au comité organisateur des retrouvailles à la fin de 2017, en vue de préparer les célébrations pour juin 2020.

Dans le gymnase de l'école, vendredi, les anciens se sont rapidement regroupés par cohorte. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Lors de la première annonce pour le 50e [anniversaire], j’ai acheté mon billet. Je pense que c’était en 2019 [...] ils m’ont garanti que mon billet serait encore bon en 2023 , précise Lucie Desbiens, finissante de 1975.

Que sont-ils devenus?

Vendredi soir, il ne s'agissait pas de l'histoire des anciens dont les noms résonnent aux quatre coins de l'Ontario, comme la député fédérale Carol Hughes ou encore Serge Monette. Les anciens élèves s'intéressaient plutôt à en savoir davantage sur leurs anciens professeurs.

J’ai rencontré madame Williams qui enseignait au gymnase les cinq années que j’étais ici. Elle vient de l’Alberta, sa fille vit là et elle est venue pour ça ici , raconte Lucie Desbiens qui a été l'une des premières à défiler dans les corridors de l'école à son ouverture en 1970.

Lorraine Williams, qui a enseigné dans cette école pendant 17 ans, a pris l’avion de Calgary pour revivre de beaux moments de [sa] vie .

Lorraine Williams a été enseignante pendant 17 ans à l'École secondaire Hanmer. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Lucie Desbiens est bien placé pour se remémorer de beaux moments de sa vie, dont sa première rencontre avec son high School Sweethearts .

On s’est rencontré dans le milieu du gymnase puis il a dit : ''tu cherches quelqu’un?'' se souvient-elle en repensant à cette première rencontre et qui s’est transformée en mariage qui dure depuis 45 ans.

Lucie et Fernand Desbiens était de retour dans le gymnase où ils se sont rencontrés. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Lucie et Fernand Desbiens ont fait six heures de route pour notamment rencontrer des gens qui étaient ici pendant qu’on [étudiait] ici et danser de nouveau dans le gymnase de l'école.

De son côté, Francine Mihalasky, qui vit maintenant à Vienne, en Autriche, n'a pas fait six heures de voiture, mais six heures d'avion pour participer à l'évènement.

Je n’ai pas dit à beaucoup de personnes que j’y allais , dit-elle avant d’entrer dans l’école dont elle n’a pas franchi les portes depuis 1992.

Elle aussi est venue en espérant retrouver ses anciens enseignants qui étaient de la fête. Elle cite en exemple : Pierre [Riopel] parce qu’il était dans [la troupe de théâtre des troubadours] avec nous.

Francine Mihalasky devant les anciens casiers de l'École secondaire. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Pierre Riopel en était alors à sa première année d'enseignement, une année significative dans son cheminement.

Ça a été une année extraordinaire pour moi, c’était ma première année d’enseignement puis c’est l’année où j’ai décidé que j’en faisais une carrière , raconte-t-il avec le trémolo dans la voix.

Pierre Riopel avait de nombreuses questions sur le parcours de son ancienne étudiante. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Les retrouvailles avec Francine et un autre de ses collègues se transforment en une longue accolade qui le rend nostalgique.

Quand on enseigne au secondaire, on ne se rend pas compte de l’impact qu’on peut avoir auprès des jeunes.

Des retrouvailles qui auront permis à des jeunes de dizaines de cohortes de se voir et de partager sur les chemins parcourus depuis l’École secondaire Hanmer.

L'histoire d'une école reconnue pour son engagement communautaire

L'histoire de cet établissement commence bien avant ses débuts en 1970, selon Pierre Riopel qui vient d'écrire un livre sur l'École secondaire Hanmer.

Ça faisait depuis déjà les années 1940-1950 qu’on la réclamait dans ce qu’on appelle La Vallée, donc la région de Hanmer, Val Thérèse, Val Caron, Blizzard, parce que la population de langue française était considérable dans les années 40-50, elle l'est toujours , précise-t-il.

En 1968, Roland Bériault jette les bases d’un véritable système scolaire de langue française en Ontario, de l’élémentaire au secondaire. L’Assemblée législative de l’Ontario donne son aval au rapport Bériault en permettant la création d’écoles secondaires de langue française.

C'est à l'École secondaire Hanmer que la grain a été semé pour les Jeux franco-ontariens de la FESFO. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Martine Laberge

Dans le Grand Sudbury, l’École secondaire Macdonald-Cartier verra le jour en 1969. La décision de construire une école secondaire de langue française à Hanmer a été prise assez rapidement, car le directeur de l'établissement, Paul Chauvin, attirait trois fois plus d'élèves que son objectif initial et plusieurs de ses élèves venaient de La Vallée.

[L'objectif était] d’avoir 500 jeunes à l’école, il est allé en chercher 1500. La demande était là, il manquait de place à Macdonald-Cartier et c’est pour cette raison qu’on a ouvert l’École secondaire Hanmer. Dans la région de Sudbury, c’est la deuxième école. Par la suite, on a ouvert Rayside à Rayside-Belfour et Azilda.

L'ouverture officielle a eu lieu en décembre 1970 sous la direction de Raymond Chénier qui quittera rapidement son poste pour être député fédéral de Timmins Chapleau.

Pierre Riopel devant un portrait en mémoire de son père Richard à la bibliothèque de l'école. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

L'école prendra véritablement son envol sous la gouverne du père de Pierre, Richard W. Riopel, qui a développé des cours de la neuvième à la treizième année. L'établissement comptera dans ses belles années plus de 1000 étudiants, mais le nombre a drastiquement baissé pour atteindre 200 écoliers.

Il y a des changements démographiques, c’est aussi simple que ça. Le phénomène de l’exogamie, on parle beaucoup de l’insécurité linguistique aussi. On le sait, on a vu les chiffres de Statistique Canada, la population francophone n’habitant pas le Québec diminue , avance Pierre Riopel, tout en mettant l'importance de cette école dans le paysage de La Vallée.

« L’école c’est un facteur de francisation. Avouons-le. » — Une citation de Pierre Riopel

Quand on voit le nombre de leaders dans toute sorte de domaines et partout dans le monde qui ont connu leur début ici. Il y en a tellement à travers les années , raconte l'ancien diplômé de cette école qui a entre autres été directeur général du Conseil scolaire public du Grand Nord de l'Ontario.

L'enseignant de l'École secondaire Hanmer, Daniel Fraser, est le fondateur du premier tournoi sportif franco-ontarien. ( Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Frédéric Cusson

Parmi les faits d'armes de l'École, Pierre met l'emphase sur un pionnier de l'établissement, dont sa création est maintenant connue par tous les jeunes étudiants de l'Ontario français.