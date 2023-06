M. Kaczynski a été retrouvé mort vers 8 h du matin dans une prison fédérale de la Caroline du Nord. La cause du décès de cet homme âgé de 81 ans demeure inconnue.

Il purgeait une peine de prison à perpétuité sans possibilité de libération depuis son arrestation en 1996 dans la cabane à une seule pièce où il vivait dans l'ouest du Montana.

Ce mathématicien diplômé de Harvard avait plaidé coupable d'une série d'attentats à la bombe contre des scientifiques en échange d’une sentence à vie sans possibilité de libération conditionnelle.

Les colis explosifs dont il est à l’origine, entre 1978 et 1995, ont tué trois personnes et en ont blessé 23 autres dans diverses régions des États-Unis.

La cavale la plus longue et la plus coûteuse de l'histoire des É.-U.

C’est la publication, dans certains journaux, de son manifeste arguant que la société moderne et la technologie conduisaient à un sentiment d'impuissance et d'aliénation qui avait mis la puce à l’oreille de ses proches. Son frère et sa belle-sœur avaient alerté les autorités, qui avaient ensuite rapidement mis fin à 17 ans de cavale.

Celle-ci reste considérée comme la chasse à l’homme la plus longue et la plus coûteuse des États-Unis.