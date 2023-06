Feux de forêt : Chibougamau étudie un possible retour de ses citoyens dès lundi

Pour l'heure, trois conditions sont respectées, soit la réalisation d’une tranchée protectrice au nord-est de la Ville, le fonctionnement des lignes téléphoniques fixes et cellulaires ainsi que la confirmation que la route 167 est sécuritaire.

Pour réintégrer l’ensemble de la population en ville, il faut que les services essentiels soient rétablis, ce qui n’est pas encore le cas.

Si on veut, par contre, que ça fonctionne et qu'on puisse vous dire plus tard, "go gang, venez-vous en lundi", il faut qu'on prépare le redémarrage des services essentiels. Notre hôpital est actuellement fermé. Il faut que le ménage se fasse, il faut que les gens recommencent à rentrer pour préparer les services de base. Les épiceries aussi , a indiqué la mairesse de Chibougamau, Manon Cyr, alors qu’elle faisait le point samedi midi.

La mairesse de Chibougamau, Manon Cyr, a fait le point sur les évacuations. Photo : Facebook / Ville de Chibougamau

Plusieurs travailleurs essentiels ont été contactés par leur employeur et sont déjà en route vers Chibougamau, selon le bureau de la mairesse.

« Il faut [remettre les services] en fonction parce que tout le monde est parti, sauf les gens qui travaillaient au niveau des mesures d'urgence. » — Une citation de Manon Cyr, mairesse de Chibougamau

Plus tôt cette semaine, Manon Cyr avait laissé entendre qu'il n'y aurait pas de retour possible avant au moins samedi.

Elle devrait confirmer ou non si le retour sera possible lors du Téléjournal Saguenay-Lac-Saint-Jean, à 18 h.

L'évolution du feu est stable

Lors d'un point de presse samedi matin, le ministre de la Sécurité publique François Bonnardel a indiqué que la situation entourant le feu qui menace Chibougamau et Mistissini demeure stable.

Pour ce qui est de Chibougamau-Chapais et Mistissini, on continue le combat avec les avions-citernes avec les équipes terrestres, avec les militaires qui sont aussi en appui à nos équipes de la SOPFEU sur le terrain , a-t-il déclaré.

Bonne nouvelle : Avec la météo depuis 48 heures, la situation est quand même stable. Le feu principal qui menaçait Chibougamau-Chapais et Mistissini, [...] c'est un feu qui stagne, qui ne prend pas d'ampleur de chaque côté , a ajouté le ministre.

Pluie insuffisante

Selon la porte-parole de la SOPFEU , Josée Poitras, l’absence d’une quantité suffisante de pluie empêche encore de maîtriser le feu 334, qui se trouve à une quinzaine de kilomètres de Chibougamau.

Josée Poitras, agente à la prévention et aux communications à la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) Photo : Radio-Canada / Priscilla Plamondon Lalancette

La météo nous a aidés un peu pour baisser l'intensité du feu, mais ce n'est pas assez. Ça prendrait beaucoup d'eau et on sait qu'il n'y a pas d'eau annoncée avant mardi de la semaine prochaine. Même chose pour le secteur de l'Abitibi , a-t-elle fait valoir.

Celui-ci est toujours considéré comme hors de contrôle. Sa superficie est estimée à plus de 90 000 hectares.

Du côté de la communauté crie d'Oujé-Bougoumou, les autorités n'étaient pas encore en mesure d'annoncer un plan de retour pour les évacués.

Avec les informations de Marie-Michelle Bourassa et Jean-François Coulombe